Robo insólito en Guaymallén: se llevaron una pata de jamón y huyeron en auto

Un robo en Guaymallén sorprendió a comerciantes y vecinos cuando un delincuente ingresó al local comercial ubicado en calle Bandera de los Andes al 3300. El hombre se llevó una pata de jamón crudo y luego huyó rápidamente. Dos ladrones más lo estaban esperando.
Detalles del robo en Guaymallén
Según informaron desde la Comisaría 9°, la víctima, identificada como B.H.D., de 29 años, denunció que un hombre ingresó al local, tomó una pata de jamón crudo y salió corriendo.
Foto: Cristian Lozano
El comerciante decidió perseguirlo y, al llegar a calle Bolivia, advirtió que el ladrón era esperado por dos cómplices. La víctima señaló que uno de ellos vestía una camiseta de fútbol, mientras que el otro tenía el cabello teñido de amarillo. Ambos se encontraban a bordo de un vehículo Volkswagen Gol, en el que los tres se dieron a la fuga y se perdieron de vista.
En el caso intervino el Dr. Crimi, quien dispuso que personal de la UID quedara a cargo de las actuaciones correspondientes.