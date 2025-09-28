Robo insólito en Guaymallén: se llevaron una pata de jamón y huyeron en auto

El comerciante decidió perseguirlo y advirtió que el ladrón era esperado por dos cómplices Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Por Carla Canizzaro







Un robo en Guaymallén sorprendió a comerciantes y vecinos cuando un delincuente ingresó al local comercial ubicado en calle Bandera de los Andes al 3300. El hombre se llevó una pata de jamón crudo y luego huyó rápidamente. Dos ladrones más lo estaban esperando.

Detalles del robo en Guaymallén Según informaron desde la Comisaría 9°, la víctima, identificada como B.H.D., de 29 años, denunció que un hombre ingresó al local, tomó una pata de jamón crudo y salió corriendo.

Móvil policial policía de mendoza operativo allanamiento robo criminalistica homicidio cientifica investigaciones Un robo en Guaymallén sorprendió a comerciantes y vecinos Foto: Cristian Lozano El comerciante decidió perseguirlo y, al llegar a calle Bolivia, advirtió que el ladrón era esperado por dos cómplices. La víctima señaló que uno de ellos vestía una camiseta de fútbol, mientras que el otro tenía el cabello teñido de amarillo. Ambos se encontraban a bordo de un vehículo Volkswagen Gol, en el que los tres se dieron a la fuga y se perdieron de vista.

En el caso intervino el Dr. Crimi, quien dispuso que personal de la UID quedara a cargo de las actuaciones correspondientes.

Compartí la nota:







