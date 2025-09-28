28 de septiembre de 2025
Robo insólito en Guaymallén: se llevaron una pata de jamón y huyeron en auto

Un ladrón robó una pata de jamón en un comercio de Guaymallén y escapó junto a dos cómplices a bordo de un Volkswagen Gol.

El comerciante decidió perseguirlo y advirtió que el ladrón era esperado por dos cómplices

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
 Por Carla Canizzaro

Un robo en Guaymallén sorprendió a comerciantes y vecinos cuando un delincuente ingresó al local comercial ubicado en calle Bandera de los Andes al 3300. El hombre se llevó una pata de jamón crudo y luego huyó rápidamente. Dos ladrones más lo estaban esperando.

Detalles del robo en Guaymallén

Según informaron desde la Comisaría 9°, la víctima, identificada como B.H.D., de 29 años, denunció que un hombre ingresó al local, tomó una pata de jamón crudo y salió corriendo.

Móvil policial policía de mendoza operativo allanamiento robo criminalistica homicidio cientifica investigaciones
Un robo en Guaymallén sorprendió a comerciantes y vecinos

El comerciante decidió perseguirlo y, al llegar a calle Bolivia, advirtió que el ladrón era esperado por dos cómplices. La víctima señaló que uno de ellos vestía una camiseta de fútbol, mientras que el otro tenía el cabello teñido de amarillo. Ambos se encontraban a bordo de un vehículo Volkswagen Gol, en el que los tres se dieron a la fuga y se perdieron de vista.

En el caso intervino el Dr. Crimi, quien dispuso que personal de la UID quedara a cargo de las actuaciones correspondientes.

