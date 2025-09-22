Pampita sufrió un robo millonario en su casa de Barrio Parque mientras viaja por Europa

En horas del domingo por la noche Pampita fue víctima de un robo en su casa de Barrio Parque , mientras se encontraba de viaje en Europa por compromisos laborales. La situación puso en alerta a los vecinos de una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de Buenos Aires.

Según trascendió, los delincuentes actuaron el domingo por la noche en el domicilio que la modelo Carolina “Pampita” Ardohain tiene en la intersección de Juez Tedín y Miguel Cané. Los ladrones ingresaron de manera planificada y lograron abrir una caja fuerte de donde se habrían llevado dinero en efectivo, joyas y objetos de gran valor. Si bien aún no se conocen precisiones sobre los montos robados, se conoció que la modelo habría recuperado sus teléfonos celulares donde tenía fotos con sus hijas y familia.

La información preliminar indica que no se trató de un robo al azar. Por el contrario, los investigadores sospechan que los delincuentes sabían de la ausencia de Pampita y aprovecharon ese lapso para ejecutar el golpe. Las autoridades mantienen bajo reserva la suma total de lo sustraído para no entorpecer la investigación en curso.

Al momento del asalto, Pampita se encontraba en Madrid participando de un evento internacional de la marca Carolina Herrera. Se trató de un desfile histórico en la Plaza Mayor , ya que por primera vez en cuatro décadas la firma decidió trasladar su clásico show de Nueva York a la capital española.

En esa cita también estuvieron presentes figuras argentinas como la cantante María Becerra y la modelo Valeria Mazza, que acompañaron a la reconocida embajadora de la marca. Hasta el momento, Pampita no se expresó públicamente sobre el episodio desde sus redes sociales, lo que generó aún más expectativa entre sus seguidores.

El barrio y la preocupación de los vecinos

Barrio Parque es considerado uno de los lugares más seguros y exclusivos de Buenos Aires, donde residen celebridades como Susana Giménez y Marcela Tinayre. El hecho despertó alarma en los habitantes de la zona, quienes exigen un refuerzo inmediato de las medidas de seguridad.

La casa de Pampita, de estilo antiguo pero remodelada con un diseño contemporáneo, cuenta con amplios ventanales, pisos de mármol y un gran jardín trasero. Tras el robo, el domicilio quedó bajo custodia policial y se espera que en los próximos días se conozcan más detalles de la investigación./Infobae.