Pampita y Martín Pepa, juntos otra vez: la conductora reveló cómo vive su relación tras la infidelidad

Pampita, modelo y conductora despejó ciertos rumores de nuevos romances y reveló cómo vive su relación con Pepa. Qué dijo sobre las infidelidades.

Pampita decidió poner fin a las especulaciones y confirmó que volvió a apostar al amor junto a Martín Pepa. En diálogo con medios nacionales, la conductora fue clara al hablar sobre cómo entiende los vínculos y el rol fundamental que le da a la lealtad en una pareja.

Yo a esta altura de la vida no perdono más infidelidades. No, estoy en una etapa que si estoy con una persona, quiero ser lo más importante para esa persona”, aseguró la modelo, marcando con contundencia su límite.

Pampita decidió poner fin a las especulaciones y confirmó que volvió a apostar al amor junto a Martín Pepa

En relación a los rumores que en las últimas semanas la vincularon con Nicolás Furtado, Joaquín Furriel e incluso con un empresario en España, Pampita fue categórica: “Ya me inventaron con alguien en España, después me inventaron con un actor, después con Joaquín Furriel. Toda la semana me van a conseguir uno nuevo para inventar”.

Lejos de las versiones, reafirmó su presente amoroso: “Estoy muy tranquila y muy feliz de estar de novia con Martín. Nos dimos cuenta de que nos queríamos mucho, que había mucho amor y estamos en eso, probando y dando nuestra mejor versión para que funcione”.

Cómo continúa la vida de Pampita tras la reconciliación con Pepa

Respecto a la reconciliación con Pepa, explicó: “Acá había mucho amor y muchas cosas para seguir intentando. Y bueno, tomamos esa decisión”.

Sin embargo, fue realista sobre la posibilidad de formar una familia ensamblada: “No lo creo. Primero que vivimos en países distintos, así que hoy nuestra realidad es esa”.

Finalmente, Pampita habló de su vínculo con Roberto García Moritán, padre de su hija Ana: “No hay problema porque es algo que va a suceder muchas veces. Lo sabemos porque vamos a los mismos lugares, así que va a estar todo bien siempre”.

Pampita habló de su vínculo con Roberto García Moritán, padre de su hija Ana

