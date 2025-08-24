Pampita y Martín Pepa, juntos otra vez: la conductora reveló cómo vive su relación tras la infidelidad

Pampita decidió poner fin a las especulaciones y confirmó que volvió a apostar al amor junto a Martín Pepa . En diálogo con medios nacionales, la conductora fue clara al hablar sobre cómo entiende los vínculos y el rol fundamental que le da a la lealtad en una pareja .

“ Yo a esta altura de la vida no perdono más infidelidades . No, estoy en una etapa que si estoy con una persona, quiero ser lo más importante para esa persona”, aseguró la modelo, marcando con contundencia su límite.

En relación a los rumores que en las últimas semanas la vincularon con Nicolás Furtado, Joaquín Furriel e incluso con un empresario en España, Pampita fue categórica: “Ya me inventaron con alguien en España, después me inventaron con un actor, después con Joaquín Furriel. Toda la semana me van a conseguir uno nuevo para inventar”.

Lejos de las versiones, reafirmó su presente amoroso: “ Estoy muy tranquila y muy feliz de estar de novia con Martín. Nos dimos cuenta de que nos queríamos mucho, que había mucho amor y estamos en eso, probando y dando nuestra mejor versión para que funcione”.

Cómo continúa la vida de Pampita tras la reconciliación con Pepa

Respecto a la reconciliación con Pepa, explicó: “Acá había mucho amor y muchas cosas para seguir intentando. Y bueno, tomamos esa decisión”.

Sin embargo, fue realista sobre la posibilidad de formar una familia ensamblada: “No lo creo. Primero que vivimos en países distintos, así que hoy nuestra realidad es esa”.

Finalmente, Pampita habló de su vínculo con Roberto García Moritán, padre de su hija Ana: “No hay problema porque es algo que va a suceder muchas veces. Lo sabemos porque vamos a los mismos lugares, así que va a estar todo bien siempre”.