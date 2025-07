Pampita confirmó que se separó de Martín Pepa: los motivos de la ruptura.

A través de sus redes sociales, Méndez mostró el mensaje que recibió de Pampita cuando le consultó sobre el tema: "Sí, me separé el 9 de julio" . En el ciclo conducido por María Belén Ludueña, el panelista agregó: "La distancia fue muy complicada . Él tomó la decisión de separarse y ella no quería hacerlo".

Del monasterio al escenario Una ex monja cordobesa sorprendió en La Voz Argentina con un clásico folclórico

pampita-y-martin-pepa-2065364

Los motivos detrás de la ruptura entre Pampita y Martín Pepa

La panelista Majo Martino fue quien aportó la primera información al aire: "Acá me llega data de Pepa". Luego, leyó el mensaje que recibió: "Pepa no está bien visto en el ambiente. Es bastante fiestero. Cuando Pampita se puso con él todos los que conocen del ambiente dijeron 'uuuuh', porque está muy mal visto. Me dicen que es más polista fiestero que otra cosa".