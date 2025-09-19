La Voz Argentina 2025: polémica por posible filtración de los cuatro finalistas

Quiénes podrían ser los cuatro finalistas de La Voz Argentina Todo comenzó cuando, en el stream Ya fue Todo (Jotax), Barbie Gyalay aseguró: "Se habrían filtrado los cuatro finalistas de La Voz Argentina... Hay un ganador por equipo. Son cuatro equipos.".

A continuación, mencionó el listado que se habría filtrado: "Los finalistas serían Alan Lez por Lali Espósito, Nicolás Behringer de Luck Ra, Eugenia Rodríguez por el team Miranda! y acá hay polémica, porque es una participante que fue eliminada varias veces y salvada varias veces y que hoy está en el team Soledad y sería Valentina Otero".

La Voz Argentina Alan Lez | Nicolás Behringer | Eugenia Rodríguez | Valentina Otero La Voz Argentina El rumor se viralizó rápidamente en las redes sociales, generando todo tipo de comentarios: desde quienes aseguraban que la filtración era cierta hasta quienes dudaban de su veracidad. / exitoina

Si querés estar al tanto de todo lo que pasa en La Voz Argentina (desde las emociones hasta las voces que sorprenden, las decisiones del jurado, las polémicas y las situaciones más insólitas) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.