El Team Lali pierde a un integrante: quién se despidió en el 3° Round de La Voz Argentina

Este jueves, se emitió una nueva edición de La Voz Argentina , el reality que busca descubrir la mejor voz del país. Tras el " Tercer Round ", hubo un nuevo eliminado en el Team de Lali Espósito . ¿Querés saber quién fue? Te lo contamos en esta nota.

En el tercer round de La Voz Argentina, el Team Lali tuvo una noche de definiciones clave: tres participantes avanzaron de forma directa, dos lograron seguir gracias a la votación de los coaches y Rafael Morcillo fue el nuevo eliminado .

Las batallas iniciales enfrentaron a Iara Lombardi con Valentino Rossi , Giuliana Piccioni con Jaime Muñoz y Alan Lez con Rafael Morcillo . Durante la primera parte, Lali Espósito aseguró un lugar en la próxima etapa a Valentino , Giuliana y Alan , quienes avanzaron directamente.

Luego, los tres no seleccionados (Iara, Jaime y Rafael) volvieron al escenario para una segunda oportunidad y quedaron sujetos a la votación de los coaches. En esa definición, Jaime resultó el más votado , y finalmente Occhiato confirmó que Iara también seguía en competencia , dejando a Rafael fuera del certamen.

Una vez dicho esto, así quedó conformado el equipo de Lali Espósito:

Alan Lez

Iara Lombardi

Valentino Rossi

Jaime Muñoz

Giuliana Piccioni

Cómo funciona el 3° Round en La Voz Argentina y el sistema de eliminación

En el tercer round de La Voz Argentina, los participantes de cada equipo se enfrentan en batallas directas uno contra uno. Tras cada duelo, el coach debe elegir a tres ganadores, que avanzan de manera inmediata a la siguiente etapa de la competencia. De esta forma, algunos concursantes aseguran su continuidad sin depender de otras instancias de evaluación.

Los participantes que no resultan seleccionados en la primera decisión reciben una segunda oportunidad. Vuelven al escenario y quedan sujetos a la votación conjunta de los coaches, quienes determinan quiénes continúan en competencia y quién queda eliminado.

