Cómo sigue la salud de Thiago Medina

Thiago Medina , exparticipante de Gran Hermano, continúa internado en terapia intensiva luego del fuerte accidente en moto que sufrió en Moreno. El último parte médico oficial trajo algo de alivio a familiares y seguidores, aunque su estado sigue siendo de suma gravedad y bajo estricto control clínico.

Desde el Hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, donde permanece internado, se confirmó que Thiago Medina pasó la noche sin fiebre , lo que significa un pequeño avance en su cuadro. Sin embargo, continúa sedado, con asistencia respiratoria mecánica y bajo observación constante del equipo de cirugía torácica. El comunicado médico también indicó que se aguardan los resultados de los cultivos para definir el tratamiento antibiótico.

Los especialistas señalaron que, si la evolución sigue siendo favorable, en los próximos días podría ser sometido a una cirugía para reparar sus costillas fracturadas y órganos lesionados . El procedimiento se realizaría en conjunto con profesionales del Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría, lo que evita un traslado riesgoso para el paciente.

El joven de 22 años protagonizó un violento accidente el pasado 12 de septiembre en la localidad de Francisco Álvarez, partido de Moreno. Circulaba en moto por la Ruta 7 cuando impactó contra un Chevrolet Corsa que giraba a la izquierda. Pese a que llevaba casco, el golpe lo dejó con severas lesiones internas : fractura de costillas, perforación en el pulmón y el hígado. Producto del accidente se le realizó la extracción del bazo.

Su exnovia y mam{a de sus hijas, Daniela Celis, acompaña a Thiago Medina en cada paso de su recuperación

Las imágenes del accidente vial, registradas por cámaras de seguridad, muestran la violencia del impacto. Desde entonces, Thiago se encuentra luchando por su recuperación en terapia intensiva, rodeado del apoyo de su familia y de sus fanáticos, que siguen cada actualización sobre su salud.

El apoyo de familiares y compañeros

En paralelo, el entorno de Thiago se mantiene firme en los pasillos del hospital. Su expareja Daniela Celis, madre de sus hijas mellizas, pidió en redes sociales una cadena de oración por su pronta recuperación. A su lado están sus hermanas Camila y Brisa, quienes no se despegan de él y lo acompañan en este difícil momento.

Excompañeros de Gran Hermano, como Julieta Poggio, Nacho Castañares y Marcos Ginocchio, también expresaron mensajes de aliento. “Las oraciones y la fe ayudan más de lo que creemos”, escribió Ginocchio, ganador de la edición en la que participó Thiago.

Aunque el panorama sigue siendo delicado, el último parte médico permite aferrarse a la esperanza. La evolución será lenta, pero cada pequeña mejora es celebrada como un paso hacia adelante.