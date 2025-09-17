De interés

Quiénes son los nominados a los Premios Grammy Latinos 2025: aquí la lista completa

Conocé todos los nominados al evento de la 26.ª edición de los Latin Grammy: artistas, canciones y categorías de los premios más importantes de la música latina.

Quiénes son los nominados a los Premios Grammy Latinos 2025: aquí la lista completa

Quiénes son los nominados a los Premios Grammy Latinos 2025: aquí la lista completa

Por Sitio Andino MuchoShow

Recientemente, la Academia Latina de la Grabación dio a conocer las canciones y artistas que competirán en la 26.ª entrega anual de los Premios Grammy Latinos. En esta nota, te presentamos la lista completa de nominados, sus categorías y más detalles.

Latin Grammy 2025 (2)

Conocé a los nominados al Latin Grammy 2025

De acuerdo con información oficial, la 26.ª entrega de los Latin Grammy se realizará el 13 de noviembre en Las Vegas, tras dos ediciones realizadas fuera de la ciudad. En esta ocasión, la Academia incorporará dos nuevas categorías: Mejor Música para Medios Visuales y Mejor Canción de Raíces.

Lee además
Habrá festivales musicales, picnics al aire libre y actividades culturales
Eventos imperdibles

Mendoza celebra la primavera: estas son las actividades en los principales departamentos
Qué le pasó a Catherine Fulop y por qué alarmó a todos
Peligroso

Qué le pasó a Catherine Fulop y por qué alarmó a todos

La cantante argentina Soledad Pastorutti presentó la terna que premiará a la Mejor Canción de Raíces, recordando su primer Grammy por el álbum 'Raíz'.

A continuación, la lista completa de nominados para esta edición:

Mejor Canción de Raíces

  • Aguacero. (Luis Enrique Mejia, Fernando Osorio y Rodner Padilla)
  • Como quisiera quererte. (Natalia Lafourcade Ft El David Aguilar)
  • El Palomo y la negra. (Natalia Lafourcade)
  • Ella. (Anita Vergara y Tato Marengo)
  • Jardín del Paraíso. (Monsieur Periné Ft Bejuco)
  • Lo que le paso a Hawái (Bad Bunny)

Mejor Música para medios audiovisuales

  • Cada minuto cuenta (Banda sonora de la serie original de Prime Video)
  • Cien Años de Soledad (Banda sonora de la serie de Netflix)
  • El Eternauta (Banda sonora de la serie de Netflix)
  • In the summers
  • Pedro Páramo (Banda sonora de la serie de Netflix)

Mejor nuevo artista

  • Alleh
  • Yerai Cortés
  • Juliane Gamboa
  • Camila Guevara
  • Isadora
  • Alex Luna
  • Paloma Morphy
  • Sued Nunes
  • Ruzzi

Canción del año

  • Baile Inolvidable (Bad Bunny)
  • Bogotá (Andrés Cepeda)
  • Cancionera (Natalia Lafourcade)
  • DTMF (Bad Bunny)
  • El día del amigo (Ca7riel y Paco Amoroso)
  • Otra noche de llorar (Natalia Lafourcade)
  • Palmeras en el jardín (Alejandro Sanz)
  • Si antes te hubiera conocido (Karol G)
  • #Tetas (Ca7riel y Paco Amoroso)
  • Veludo Marrom (Liniker)

Grabación del año

  • Baile inolvidable (Bad Bunny)
  • DTMF (Bad Bunny)
  • El día del amigo (Ca7riel y Paco Amoroso)
  • #Tetas (Ca7riel y Paco Amoroso)
  • Desastres fabulosos (Jorge Drexler y Conociendo a Rusia)
  • Lara (Zoe Gotusso)
  • Si antes te hubiera conocido (Karol G)
  • Cancionera (Natalia Lafourcade)
  • Ao teu lado (Liniker)
  • Palmeras en el jardín (Alejandro Sanz)

Álbum del año

  • Cosa nuestra - Rauw Alejandro
  • Debí tirar más fotos - Bad Bunny
  • Papota - Ca7riel y Paco Amoroso
  • Raíces - Gloria Estefan
  • Puñito de Yocahú - Vicente García
  • Al romper la burbuja - Joaquina
  • Cancionera - Natalia Lafourcade
  • Palabra de To's (seca) - Carín León
  • En las nubes con mis panas - Elena Rose
  • ¿Y ahora qué? - Alejandro Sanz / NA

Si querés estar siempre al día con las últimas noticias, rumores y novedades del mundo del espectáculo, hacé clic aquí y no te pierdas nada.

Temas
Seguí leyendo

Telefe tomó una drástica decisión con La Voz Argentina y enfureció a sus fanáticos

Quién sigue y quién quedó afuera del team Soledad en el 2° Round de La Voz Argentina

Mil Variantes y Llanca Berjeli presentan un show cargado de emociones en 23 Ríos

Cómo midió en el rating la cadena nacional de Javier Milei

Robert Redford falleció a los 89 años: adiós a una leyenda del cine

Nadie lo vio venir: una participante del Team Miranda! sorprendió con su talento oculto en La Voz

La Voz Argentina: así quedó el Team Miranda! tras la eliminación de un participante en el 2° Round

La foto del hijo de Wanda Nara que inquietó a todos: ¿qué le pasó?

LO QUE SE LEE AHORA
Quién sigue y quién quedó afuera del team Soledad en el 2° Round de La Voz Argentina video
Noche de definición

Quién sigue y quién quedó afuera del team Soledad en el 2° Round de La Voz Argentina

Las Más Leídas

La venta de supermercados Carrefour llega a las semifinales: ¿qué nombres se posicionan?
Empresas y Negocios

La venta de supermercados Carrefour llega a las semifinales: ¿qué nombres se posicionan?

La provincia de Mendoza tendrá dos nuevas formaciones orientadas en minería
Oportunidad

Oferta académica: Mendoza tendrá dos nuevas formaciones orientadas en minería

Marcha universitaria: dónde habrá cortes y desvíos de tránsito este miércoles
Atención

Marcha universitaria: dónde habrá cortes y desvíos de tránsito este miércoles

Casa Rosada pretende eliminar el subsidio al gas a Mendoza
Servicios Públicos

El presupuesto de Milei y un artículo que afecta al bolsillo de 400 mil mendocinos

Tormentas aisladas, el pronóstico para este miércoles 17 de septiembre en Mendoza
el clima

Tormentas aisladas, el pronóstico del tiempo para este miércoles 17 de septiembre en Mendoza

Te Puede Interesar

Alfredo Cornejo destacó los avances de su gestión en materia de digitalización del Estado
Innovación

Alfredo Cornejo destacó los avances de su gestión en materia de digitalización del Estado

Por Sitio Andino Política
Se dilata el tratamiento de la reforma del Estatuto del Empleado Público en el Senado.
Legislatura

Se dilata el tratamiento de la reforma del Estatuto del Empleado Público en el Senado

Por Florencia Martinez del Rio
Jair Bolsonaro fue diagnosticado con lesiones tempranas de cáncer de piel
tras su condena

Bolsonaro fue diagnosticado con lesiones tempranas de cáncer de piel

Por Sitio Andino Mundo