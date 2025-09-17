Quiénes son los nominados a los Premios Grammy Latinos 2025: aquí la lista completa

Por Sitio Andino MuchoShow







Recientemente, la Academia Latina de la Grabación dio a conocer las canciones y artistas que competirán en la 26.ª entrega anual de los Premios Grammy Latinos. En esta nota, te presentamos la lista completa de nominados, sus categorías y más detalles.

Latin Grammy 2025 (2) Conocé a los nominados al Latin Grammy 2025 De acuerdo con información oficial, la 26.ª entrega de los Latin Grammy se realizará el 13 de noviembre en Las Vegas, tras dos ediciones realizadas fuera de la ciudad. En esta ocasión, la Academia incorporará dos nuevas categorías: Mejor Música para Medios Visuales y Mejor Canción de Raíces.

La cantante argentina Soledad Pastorutti presentó la terna que premiará a la Mejor Canción de Raíces, recordando su primer Grammy por el álbum 'Raíz'.

A continuación, la lista completa de nominados para esta edición:

Mejor Canción de Raíces Aguacero. (Luis Enrique Mejia, Fernando Osorio y Rodner Padilla)

Como quisiera quererte. (Natalia Lafourcade Ft El David Aguilar)

El Palomo y la negra. (Natalia Lafourcade)

Ella. (Anita Vergara y Tato Marengo)

Jardín del Paraíso. (Monsieur Periné Ft Bejuco)

Lo que le paso a Hawái (Bad Bunny) Mejor Música para medios audiovisuales Cada minuto cuenta (Banda sonora de la serie original de Prime Video)

Cien Años de Soledad (Banda sonora de la serie de Netflix)

El Eternauta (Banda sonora de la serie de Netflix)

In the summers

Pedro Páramo (Banda sonora de la serie de Netflix) Mejor nuevo artista Alleh

Yerai Cortés

Juliane Gamboa

Camila Guevara

Isadora

Alex Luna

Paloma Morphy

Sued Nunes

Ruzzi Canción del año Baile Inolvidable (Bad Bunny)

Bogotá (Andrés Cepeda)

Cancionera (Natalia Lafourcade)

DTMF (Bad Bunny)

El día del amigo (Ca7riel y Paco Amoroso)

Otra noche de llorar (Natalia Lafourcade)

Palmeras en el jardín (Alejandro Sanz)

Si antes te hubiera conocido (Karol G)

#Tetas (Ca7riel y Paco Amoroso)

Veludo Marrom (Liniker) Grabación del año Baile inolvidable (Bad Bunny)

DTMF (Bad Bunny)

El día del amigo (Ca7riel y Paco Amoroso)

#Tetas (Ca7riel y Paco Amoroso)

Desastres fabulosos (Jorge Drexler y Conociendo a Rusia)

Lara (Zoe Gotusso)

Si antes te hubiera conocido (Karol G)

Cancionera (Natalia Lafourcade)

Ao teu lado (Liniker)

Palmeras en el jardín (Alejandro Sanz) Álbum del año Cosa nuestra - Rauw Alejandro

Debí tirar más fotos - Bad Bunny

Papota - Ca7riel y Paco Amoroso

Raíces - Gloria Estefan

Puñito de Yocahú - Vicente García

Al romper la burbuja - Joaquina

Cancionera - Natalia Lafourcade

Palabra de To's (seca) - Carín León

En las nubes con mis panas - Elena Rose

¿Y ahora qué? - Alejandro Sanz / NA Si querés estar siempre al día con las últimas noticias, rumores y novedades del mundo del espectáculo, hacé clic aquí y no te pierdas nada.