Quiénes son los nominados a los Premios Grammy Latinos 2025: aquí la lista completa

Recientemente, la
Academia Latina de la Grabación dio a conocer las canciones y artistas que competirán en la 26.ª entrega anual de los . En esta nota, te presentamos la Premios Grammy Latinos lista completa de nominados, sus categorías y más detalles.
Conocé a los nominados al Latin Grammy 2025
De acuerdo con información oficial, la 26.ª entrega de los Latin Grammy se realizará el
13 de noviembre en Las Vegas, tras dos ediciones realizadas fuera de la ciudad. En esta ocasión, la Academia incorporará dos nuevas categorías: Mejor Música para Medios Visuales y Mejor Canción de Raíces.
La cantante argentina
Soledad Pastorutti presentó la terna que premiará a la Mejor Canción de Raíces, recordando su primer Grammy por el álbum 'Raíz'.
A continuación, la
lista completa de nominados para esta edición:
Mejor Canción de Raíces Aguacero. (Luis Enrique Mejia, Fernando Osorio y Rodner Padilla) Como quisiera quererte. (Natalia Lafourcade Ft El David Aguilar) El Palomo y la negra. (Natalia Lafourcade) Ella. (Anita Vergara y Tato Marengo) Jardín del Paraíso. (Monsieur Periné Ft Bejuco) Lo que le paso a Hawái (Bad Bunny)
Mejor Música para medios audiovisuales Cada minuto cuenta (Banda sonora de la serie original de Prime Video) Cien Años de Soledad (Banda sonora de la serie de Netflix) El Eternauta (Banda sonora de la serie de Netflix) In the summers Pedro Páramo (Banda sonora de la serie de Netflix)
Mejor nuevo artista Alleh Yerai Cortés Juliane Gamboa Camila Guevara Isadora Alex Luna Paloma Morphy Sued Nunes Ruzzi
Canción del año Baile Inolvidable (Bad Bunny) Bogotá (Andrés Cepeda) Cancionera (Natalia Lafourcade) DTMF (Bad Bunny) El día del amigo (Ca7riel y Paco Amoroso) Otra noche de llorar (Natalia Lafourcade) Palmeras en el jardín (Alejandro Sanz) Si antes te hubiera conocido (Karol G) #Tetas (Ca7riel y Paco Amoroso) Veludo Marrom (Liniker)
Grabación del año Baile inolvidable (Bad Bunny) DTMF (Bad Bunny) El día del amigo (Ca7riel y Paco Amoroso) #Tetas (Ca7riel y Paco Amoroso) Desastres fabulosos (Jorge Drexler y Conociendo a Rusia) Lara (Zoe Gotusso) Si antes te hubiera conocido (Karol G) Cancionera (Natalia Lafourcade) Ao teu lado (Liniker) Palmeras en el jardín (Alejandro Sanz)
Álbum del año Cosa nuestra - Rauw Alejandro Debí tirar más fotos - Bad Bunny Papota - Ca7riel y Paco Amoroso Raíces - Gloria Estefan Puñito de Yocahú - Vicente García Al romper la burbuja - Joaquina Cancionera - Natalia Lafourcade Palabra de To's (seca) - Carín León En las nubes con mis panas - Elena Rose ¿Y ahora qué? - Alejandro Sanz / NA
Si querés estar siempre al día con las
