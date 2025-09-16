Mil Variantes y Llanca Berjeli presentan un show cargado de emociones en 23 Ríos

El nuevo EP de Mil Variantes, titulado Desapego será presentado este jueves 18 de septiembre en 23 Ríos

Mil Variantes y Llanca Berjeli unen fuerzas para dar vida a un show que promete grandes emociones. El encuentro será el jueves 18 de septiembre, a las 20, en 23 Ríos Beer (Acceso Sur y Boedo - Lateral Este 1269, Luján de Cuyo, Mendoza).

Tras su gran presentación en Oveja Negra Beer, donde se movilizaron más de 200 personas, MILVA se sube al mítico escenario de 23 Ríos Beer para presentar su EP Desapego. Este trabajo incluye canciones como Unión/Desunión, Puentes Rotos y Equilibrio, temas que poco a poco van escalando en escuchas alrededor del mundo, convirtiéndose en verdaderos himnos de esta banda local.

Una banda en crecimiento En 2024 nace Mil Variantes, grupo mendocino que trae un sonido fresco y pegadizo, inspirado en las melodías de la escena del rock indie. Su propuesta busca transmitir un mensaje con letras emocionales, reflexivas e introspectivas, acompañadas de patrones, ritmos y texturas del math rock, shoegaze, jazz y flex, sin perder la identidad del característico rock mendocino.

La formación está integrada por Lautaro Bulacio (voz), Lucas Albornoz (guitarra líder), Lisandro Mercado (guitarra rítmica), Emma Vilariño (teclado), Julián Fernández (bajo) y Leonel Lopresti (batería).

“Desapego”, un viaje conceptual El nuevo EP de Mil Variantes, titulado Desapego, es una obra conceptual que recorre el proceso de soltar y transformarse. A través de cinco canciones, la banda despliega un relato emocional que transita la unión, la pérdida, la introspección y, finalmente, la liberación. Con un sonido de raíz rock alternativo y un tratamiento lírico directo, el grupo propone una experiencia que combina intensidad y reflexión.