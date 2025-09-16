La Voz Argentina: así quedó el Team Miranda! tras la eliminación de un participante en el 2° Round

Este lunes, se emitió una nueva edición de La Voz Argentina , el reality que busca descubrir la mejor voz del país. Tras el " segundo round ", hubo un nuevo eliminado en el Team Miranda! ¿Querés saber quién fue? Te lo contamos en esta nota.

En el Team Miranda! , el famoso dúo decidió asegurar el lugar de Joaquín Martínez, Eugenia Rodríguez y Pablo Cuello , quienes pasaron directamente a la próxima etapa. Los demás integrantes quedaron en manos de la votación del jurado. Tal como detalló Nico Occhiato, los más favorecidos por el puntaje fueron Emiliano Villagra y Sofía Verna .

La definición se dio en un mano a mano entre Thomas Guzmán y Aimel Sali. "Es una decisión muy fuerte la de esta noche. Quien continúa en el Team Miranda!, por votación de los coaches y co-entrenadores, es Thomas ", anunció el conductor. De esta forma, Aimel quedó eliminada del certamen .

Joaquín Martínez

Eugenia Rodríguez

Pablo Cuello

Emiliano Villagra

Sofía Verna

Thomas Guzmán

Cómo funciona el 2° Round en La Voz Argentina y el sistema de eliminación

En la etapa del “2° Round”, cada participante del equipo se presenta ante el jurado. Todos los coaches y co-coaches, salvo el líder del grupo, le asignan una calificación secreta del 1 al 10, la cual se mantiene oculta para la audiencia durante la emisión.

Tras escuchar a los siete participantes, el coach tiene la posibilidad de salvar a tres concursantes sin conocer las puntuaciones de sus colegas. Los cinco restantes quedan en riesgo: se revelan sus resultados y quien obtenga la nota más baja queda eliminado de la competencia.

