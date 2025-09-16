Sorpresa

La Voz Argentina: así quedó el Team Miranda! tras la eliminación de un participante en el 2° Round

El segundo round de La Voz Argentina dejó un nuevo eliminado en el Team Miranda! ¿Querés saber quién se fue del reality? Mirá la nota.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este lunes, se emitió una nueva edición de La Voz Argentina, el reality que busca descubrir la mejor voz del país. Tras el "segundo round", hubo un nuevo eliminado en el Team Miranda! ¿Querés saber quién fue? Te lo contamos en esta nota.

Embed - Desacuerdo en Miranda!: Pablo intercedió cuando Ale y Juliana chocaron - La Voz Argentina 2025

Cómo quedó el Team Miranda! tras el 2° Round de La Voz Argentina

En el Team Miranda!, el famoso dúo decidió asegurar el lugar de Joaquín Martínez, Eugenia Rodríguez y Pablo Cuello, quienes pasaron directamente a la próxima etapa. Los demás integrantes quedaron en manos de la votación del jurado. Tal como detalló Nico Occhiato, los más favorecidos por el puntaje fueron Emiliano Villagra y Sofía Verna.

La definición se dio en un mano a mano entre Thomas Guzmán y Aimel Sali. "Es una decisión muy fuerte la de esta noche. Quien continúa en el Team Miranda!, por votación de los coaches y co-entrenadores, es Thomas", anunció el conductor. De esta forma, Aimel quedó eliminada del certamen.

Aimel Sali quedó eliminada de La Voz Argentina

Una vez dicho esto, así quedó conformado el equipo de Miranda!:

  • Joaquín Martínez
  • Eugenia Rodríguez
  • Pablo Cuello
  • Emiliano Villagra
  • Sofía Verna
  • Thomas Guzmán

Cómo funciona el 2° Round en La Voz Argentina y el sistema de eliminación

En la etapa del “2° Round”, cada participante del equipo se presenta ante el jurado. Todos los coaches y co-coaches, salvo el líder del grupo, le asignan una calificación secreta del 1 al 10, la cual se mantiene oculta para la audiencia durante la emisión.

Tras escuchar a los siete participantes, el coach tiene la posibilidad de salvar a tres concursantes sin conocer las puntuaciones de sus colegas. Los cinco restantes quedan en riesgo: se revelan sus resultados y quien obtenga la nota más baja queda eliminado de la competencia.

Si querés estar al tanto de todo lo que pasa en La Voz Argentina (desde las emociones hasta las voces que sorprenden, las decisiones del jurado, las polémicas y las situaciones más insólitas) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

