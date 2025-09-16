Robert Redford falleció a los 89 años: adiós a una leyenda del cine

Por Sitio Andino MuchoShow







Este martes por la mañana, el mundo del espectáculo y del cine recibió una triste noticia: el actor y director Robert Redford falleció a los 89 años. En esta nota, te contamos todos los detalles sobre su vida y trayectoria como estrella de Hollywood.

Robert Redford (2) Hollywood llora la muerte de Robert Redford a los 89 años Dolor en Hollywood: murió Robert Redford a los 89 años Robert Redford falleció a los 89 años en su hogar de Sundance, en las montañas de Utah, rodeado de sus seres queridos, según distintos informes. Su partida deja un vacío en el mundo del cine y recuerda el legado de una de sus figuras más emblemáticas.

Charles Robert Redford Jr. nació el 18 de agosto de 1936 en Santa Mónica, California, hijo de Martha Hart y Charles Robert Redford Sr., quien pasó de ser lechero a contador en una compañía petrolera. Desde joven, mostró un carisma natural que lo llevó a convertirse en ícono del cine durante las décadas de 1960 y 1970, reconocido por su cabello alborotado y su presencia inconfundible en la pantalla.

Más allá de su faceta de galán, Redford fue un cineasta consumado, un activista político comprometido y un emprendedor cultural que dejó una huella profunda en Hollywood. En 1980 ganó el Óscar a Mejor Director por el melodrama familiar Gente corriente, la primera de nueve experiencias detrás de la cámara. A lo largo de más de seis décadas de carrera, recibió dos Premios de la Academia, incluido un galardón honorífico en 2002, y tres Globos de Oro, incluyendo el prestigioso Premio Cecil B. DeMille en 1994.

Su talento, su visión y su legado como actor y director lo consagran como una verdadera leyenda del cine, cuya influencia seguirá presente para las generaciones futuras. / telemundo52 Si querés estar siempre al día con las últimas noticias, rumores y novedades del mundo del espectáculo, hacé clic aquí y no te pierdas nada.

Compartí la nota:







