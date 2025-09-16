Triste noticia

Robert Redford falleció a los 89 años: adiós a una leyenda del cine

Robert Redford, ícono del cine de Hollywood, falleció este martes a los 89 años. Descubrí en esta nota todos los detalles sobre su vida y carrera.

Robert Redford falleció a los 89 años: adiós a una leyenda del cine
Robert Redford falleció a los 89 años: adiós a una leyenda del cine
Por Sitio Andino MuchoShow

Este martes por la mañana, el mundo del espectáculo y del cine recibió una triste noticia: el actor y director Robert Redford falleció a los 89 años. En esta nota, te contamos todos los detalles sobre su vida y trayectoria como estrella de Hollywood.

Robert Redford (2)
Hollywood llora la muerte de Robert Redford a los 89 años

Hollywood llora la muerte de Robert Redford a los 89 años

Dolor en Hollywood: murió Robert Redford a los 89 años

Robert Redford falleció a los 89 años en su hogar de Sundance, en las montañas de Utah, rodeado de sus seres queridos, según distintos informes. Su partida deja un vacío en el mundo del cine y recuerda el legado de una de sus figuras más emblemáticas.

Lee además
Cómo midió en el rating la cadena nacional de Javier Milei.
Minuto a minuto

Cómo midió en el rating la cadena nacional de Javier Milei
Nadie lo vio venir: una participante del Team Miranda! sorprendió con su talento oculto en La Voz video
¿Te lo esperabas?

Nadie lo vio venir: una participante del Team Miranda! sorprendió con su talento oculto en La Voz

Charles Robert Redford Jr. nació el 18 de agosto de 1936 en Santa Mónica, California, hijo de Martha Hart y Charles Robert Redford Sr., quien pasó de ser lechero a contador en una compañía petrolera. Desde joven, mostró un carisma natural que lo llevó a convertirse en ícono del cine durante las décadas de 1960 y 1970, reconocido por su cabello alborotado y su presencia inconfundible en la pantalla.

Más allá de su faceta de galán, Redford fue un cineasta consumado, un activista político comprometido y un emprendedor cultural que dejó una huella profunda en Hollywood. En 1980 ganó el Óscar a Mejor Director por el melodrama familiar Gente corriente, la primera de nueve experiencias detrás de la cámara. A lo largo de más de seis décadas de carrera, recibió dos Premios de la Academia, incluido un galardón honorífico en 2002, y tres Globos de Oro, incluyendo el prestigioso Premio Cecil B. DeMille en 1994.

Temas
Seguí leyendo

La Voz Argentina: así quedó el Team Miranda! tras la eliminación de un participante en el 2° Round

La foto del hijo de Wanda Nara que inquietó a todos: ¿qué le pasó?

Todavía no empieza y en MasterChef Celebrity los famosos ya se bajan

Más cambios en Telefé con La Voz Argentina

Cuál es el estado de salud de Thiago Medina tras el accidente vial

Lali Espósito deja La Voz Argentina y ya tiene reemplazo

Cadenas de oración por Thiago Medina tras el último parte médico sobre su salud

Wanda Nara quiere llevar a L-Gante a la Justicia: qué pasó y detalles de la demanda

LO QUE SE LEE AHORA
Cómo midió en el rating la cadena nacional de Javier Milei.
Minuto a minuto

Cómo midió en el rating la cadena nacional de Javier Milei

Las Más Leídas

El monto de la recompensa es de $10.500.000 por cada uno de los tres hombres desaparecidos en Mendoza en 2023
Desaparecieron en 2023

Ofrecen una recompensa millonaria por tres hombres desaparecidos en Mendoza

Consultá en el padrón electoral dónde voto video
Antes de ir a las urnas

Dónde voto elecciones Mendoza 2025: consultá el padrón electoral

El procedimiento contó con el seguimiento de las cámaras de seguridad y el accionar del CEO
Operativo coordinado

Una pareja armada quedó detenida tras un brutal ataque a adolescentes en el Parque San Martín

Chile celebra sus Fiestas Patrias en Mendoza: se espera que arriben unos 15 mil visitantes.
Celebración

Chile celebra sus Fiestas Patrias en Mendoza: se espera que arriben unos 15 mil visitantes

Importante corte de agua en Mendoza: estas son las zonas afectadas.
Obras de mantenimiento

Importante corte de agua en Mendoza: estas son las zonas afectadas

Te Puede Interesar

(Foto: Pacto de Mayo). Los gobernadores esperan detalles del Presupuesto 2026.
a la espera de definiciones

Presupuesto 2026: Milei promete más fondos para obras públicas y hay expectativa en las provincias

Por Cecilia Zabala
Cómo abre hoy el dólar oficial tras la cadena nacional de Javier Milei
MERCADO CAMBIARIO

Cómo abre hoy el dólar oficial tras la cadena nacional de Javier Milei

Por Sitio Andino Economía
Chile celebra sus Fiestas Patrias en Mendoza: se espera que arriben unos 15 mil visitantes.
Celebración

Chile celebra sus Fiestas Patrias en Mendoza: se espera que arriben unos 15 mil visitantes

Por Natalia Mantineo