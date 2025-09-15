Polémica

Todavía no empieza y en MasterChef Celebrity los famosos ya se bajan

Cuando termine La Voz Argentina, Telefe quiere colocar en la pantalla chic MasterChef Celebrity que conducirá Wanda Nara.

El reality, que estuvo cargado de especulaciones sobre quién estaría frente a la conducción, suma una nueva polémica luego de que trascendiera que una de sus participantes anunciadas solo estaría “un mes”, para luego abandonar el concurso.

MasterChef Celebrity 2025: quiénes son los famosos que competirán en la nueva edición
Se acerca el momento

MasterChef Celebrity 2025: quiénes son los famosos que competirán en la nueva edición
Quién renunció a MasterChef Celebrity

Ángel de Brito dio a conocer la primicia en LAM y reveló quién la reemplazaría: “Momi Giardina va a participar un mes. La reemplazante de Momi es Selva de GH”.

momi, selva gh
Se va Momi y entra Selva.

Si bien no dio detalles de por qué la participante decidió colgar anticipadamente su delantal, sí detalló que desde el canal le dijeron que el nombre de Selva sí estuvo entre los primeros confirmados, pero que finalmente la bajaron cuando Momi confirmó su presencia.

Tras el reciente acuerdo, la ex Gran Hermano volvió a ser convocada para participar del reality. Fuente: NA

Quiénes son los famosos que competirán en la nueva edición

Participantes masculinos

Agustín "Cachete" Sierra, Alejo "Alex Pelao" Cruzado Antonelli, Andrés "Andy Chango" Fejerman, Claudio "Turco" Husaín, Diego "Peque" Schwartzman, Emmanuel Horvilleur, Esteban Mirol, Ian Lucas, Leandro "Chino" Leunis, Luis Ventura, Maximiliano López, Miguel Ángel Rodríguez y Pablo Lescano.

Participantes femeninas

Susana Rocasalvo, Emilia Attias, Eugenia Tobal, Evangelina Anderson, Joaquinha "La Joaqui" Lerena de la Riva, Julia Calvo, Marisa "Marixa Balli" Caballi, Romina "Momi" Giardina, Sofía "La Reini" Gonet, Sofía Martínez y Valentina Cervantes.

