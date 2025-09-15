Todavía no empieza y en MasterChef Celebrity los famosos ya se bajan

Todavia no empieza y en Masterchef Celebrity los famosos ya se bajan.

El reality, que estuvo cargado de especulaciones sobre quién estaría frente a la conducción, suma una nueva polémica luego de que trascendiera que una de sus participantes anunciadas solo estaría “un mes”, para luego abandonar el concurso.

Quién renunció a MasterChef Celebrity Ángel de Brito dio a conocer la primicia en LAM y reveló quién la reemplazaría: “Momi Giardina va a participar un mes. La reemplazante de Momi es Selva de GH”.

momi, selva gh Se va Momi y entra Selva. Si bien no dio detalles de por qué la participante decidió colgar anticipadamente su delantal, sí detalló que desde el canal le dijeron que el nombre de Selva sí estuvo entre los primeros confirmados, pero que finalmente la bajaron cuando Momi confirmó su presencia.

Tras el reciente acuerdo, la ex Gran Hermano volvió a ser convocada para participar del reality. Fuente: NA Quiénes son los famosos que competirán en la nueva edición Participantes masculinos Agustín "Cachete" Sierra, Alejo "Alex Pelao" Cruzado Antonelli, Andrés "Andy Chango" Fejerman, Claudio "Turco" Husaín, Diego "Peque" Schwartzman, Emmanuel Horvilleur, Esteban Mirol, Ian Lucas, Leandro "Chino" Leunis, Luis Ventura, Maximiliano López, Miguel Ángel Rodríguez y Pablo Lescano. Participantes femeninas Susana Rocasalvo, Emilia Attias, Eugenia Tobal, Evangelina Anderson, Joaquinha "La Joaqui" Lerena de la Riva, Julia Calvo, Marisa "Marixa Balli" Caballi, Romina "Momi" Giardina, Sofía "La Reini" Gonet, Sofía Martínez y Valentina Cervantes.