MasterChef Celebrity 2025: quiénes son los famosos que competirán en la nueva edición

En las últimas horas, Vero Lozano y Wanda Nara condujeron el especial “ Se encienden las hornallas ”, donde se reveló la lista completa de participantes de la nueva temporada de MasterChef Celebrity 2025 . A continuación, conocé quiénes son los famosos confirmados.

Tras el partido de la Selección Argentina contra Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas, Telefe sorprendió a la audiencia con un especial titulado “ Se encienden las hornallas ”, pensado como antesala de MasterChef Celebrity 2025 .

Wanda Nara anunció a los famosos que estarán en MasterChef Celebrity 2025

En la conducción estuvieron Vero Lozano y Wanda Nara , quienes tuvieron a su cargo la presentación oficial de los famosos que ya confirmaron su participación en el reality . Si bien en los últimos días circularon nombres filtrados en redes sociales, esta vez se dio a conocer la lista completa y definitiva .

Participantes femeninas

Susana Rocasalvo, Emilia Attias, Eugenia Tobal, Evangelina Anderson, Joaquinha "La Joaqui" Lerena de la Riva, Julia Calvo, Marisa "Marixa Balli" Caballi, Romina "Momi" Giardina, Sofía "La Reini" Gonet, Sofía Martínez y Valentina Cervantes. / NA

