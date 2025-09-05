Se acerca el momento

MasterChef Celebrity 2025: quiénes son los famosos que competirán en la nueva edición

MasterChef Celebrity 2025 confirmó a sus flamantes participantes. Descubrí qué famosos se suman al reality más esperado del año.

 Por Juan Pablo Strappazzon

En las últimas horas, Vero Lozano y Wanda Nara condujeron el especial “Se encienden las hornallas”, donde se reveló la lista completa de participantes de la nueva temporada de MasterChef Celebrity 2025. A continuación, conocé quiénes son los famosos confirmados.

Tras el partido de la Selección Argentina contra Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas, Telefe sorprendió a la audiencia con un especial titulado Se encienden las hornallas, pensado como antesala de MasterChef Celebrity 2025.

En la conducción estuvieron Vero Lozano y Wanda Nara, quienes tuvieron a su cargo la presentación oficial de los famosos que ya confirmaron su participación en el reality . Si bien en los últimos días circularon nombres filtrados en redes sociales, esta vez se dio a conocer la lista completa y definitiva.

Participantes masculinos

Agustín "Cachete" Sierra, Alejo "Alex Pelao" Cruzado Antonelli, Andrés "Andy Chango" Fejerman, Claudio "Turco" Husaín, Diego "Peque" Schwartzman, Emmanuel Horvilleur, Esteban Mirol, Ian Lucas, Leandro "Chino" Leunis, Luis Ventura, Maximiliano López, Miguel Ángel Rodríguez y Pablo Lescano.

Participantes femeninas

Susana Rocasalvo, Emilia Attias, Eugenia Tobal, Evangelina Anderson, Joaquinha "La Joaqui" Lerena de la Riva, Julia Calvo, Marisa "Marixa Balli" Caballi, Romina "Momi" Giardina, Sofía "La Reini" Gonet, Sofía Martínez y Valentina Cervantes. / NA

