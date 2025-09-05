MasterChef Celebrity 2025: quiénes son los famosos que competirán en la nueva edición

En las últimas horas, Vero Lozano y Wanda Nara condujeron el especial “Se encienden las hornallas”, donde se reveló la lista completa de participantes de la nueva temporada de MasterChef Celebrity 2025. A continuación, conocé quiénes son los famosos confirmados.
Tras el partido de la Selección Argentina contra Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas, Telefe sorprendió a la audiencia con un especial titulado “Se encienden las hornallas”, pensado como antesala de MasterChef Celebrity 2025.
En la conducción estuvieron Vero Lozano y Wanda Nara, quienes tuvieron a su cargo la presentación oficial de los famosos que ya confirmaron su participación en el reality . Si bien en los últimos días circularon nombres filtrados en redes sociales, esta vez se dio a conocer la lista completa y definitiva.
Participantes masculinos
Agustín "Cachete" Sierra, Alejo "Alex Pelao" Cruzado Antonelli, Andrés "Andy Chango" Fejerman, Claudio "Turco" Husaín, Diego "Peque" Schwartzman, Emmanuel Horvilleur, Esteban Mirol, Ian Lucas, Leandro "Chino" Leunis, Luis Ventura, Maximiliano López, Miguel Ángel Rodríguez y Pablo Lescano.
Participantes femeninas
Susana Rocasalvo, Emilia Attias, Eugenia Tobal, Evangelina Anderson, Joaquinha "La Joaqui" Lerena de la Riva, Julia Calvo, Marisa "Marixa Balli" Caballi, Romina "Momi" Giardina, Sofía "La Reini" Gonet, Sofía Martínez y Valentina Cervantes. / NA