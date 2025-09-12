para agendar

Topa trae a Mendoza su show "Es Tiempo de Jugar" en el marco de su gira nacional e internacional

Diego Topa presenta en el Teatro Plaza “Es Tiempo de Jugar”, un show musical y visual para disfrutar en familia el 19 y 20 de septiembre en Mendoza.

Después de conquistar la Calle Corrientes con dos temporadas a sala llena, Diego Topa, uno de los artistas más emblemáticos y queridos por los más chicos y sus familias, sale de gira con su espectáculo “Topa, Es Tiempo de Jugar”, y Mendoza será una de las paradas destacadas de este tour que recorrerá la Argentina y varios países de América Latina.

El show, que ya se consagró como una experiencia teatral única, y combina música, humor, baile y una gran puesta en escena que invita a cantar, reír, soñar y disfrutar en familia, llega este viernes 19 y sábado 20 de septiembre al Teatro Plaza, en Godoy Cruz.

Con dinosaurios, robots, el glamour de los años ‘70 y un elenco de bailarines y actores, Topa propone un viaje lleno de aventuras y emociones para todas las edades.

Es un espectáculo que tiene como co-creador y director a Emiliano Dionisi, en el que me acompañan, por tercer año consecutivo, Gustavo Carrizo como coreógrafo y Ramiro Delgado sobre el escenario. Este año se suma además Marina Caracciolo como la figura femenina. Es una historia musical fantástica, con canciones extraordinarias y llena de emociones. Un proyecto espectacular, que quienes la vivieron en Buenos Aires no dejaron de alentar su regreso. Así que llegar a toda la Argentina y algunos países de América Latina con esta obra tan querida me llena de orgullo y felicidad”, señaló Topa.

image

Con un equipo creativo de lujo y un gran impacto visual, “TOPA, Es Tiempo de Jugar” promete conquistar a las familias mendocinas y continuar llevando su magia a distintos rincones del país y la región.

Ficha técnica

  • Lugar: Teatro Plaza, Godoy Cruz
  • Fecha: Viernes 19 de septiembre – 18 h; sábado 20 de septiembre – 11 h.
  • Entradas: Platea Baja (Filas 01 a 18) $30.000 | Platea Baja (Filas 19 a 25) $28.000 | Platea Alta $25.000
  • Venta e información: www.entradaweb.com.ar
