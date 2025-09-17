Telefe tomó una drástica decisión con La Voz Argentina y enfureció a sus fanáticos

Cambios imprevistos

Telefe anunció un cambio en su grilla de programación que afecta directamente a La Voz Argentina ¿Qué ocurrió y por qué causó tanto malestar? Mirá la nota.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Para sorpresa de los fanáticos, Telefe tomó una inesperada decisión con La Voz Argentina. La medida generó mucho enojo y críticas en redes sociales. ¿Qué ocurrió y por qué causó tanto malestar? En esta nota, te contamos todos los detalles.

La Voz Argentina (4)
Telefe y una decisión polémica con La Voz Argentina

La Voz Argentina otra vez suspendida por Telefe y crece el enojo

Telefe sorprendió a la audiencia con un cambio en su grilla de programación que afecta directamente a La Voz Argentina. Este miércoles, el reality musical no saldrá al aire debido a que la señal transmitirá en vivo el partido de ida de los cuartos de final de la CONMEBOL Libertadores entre River Plate y Palmeiras.

La noticia no cayó bien entre los seguidores del programa, quienes rápidamente hicieron sentir su malestar en las redes sociales con mensajes de enojo y reclamos hacia el canal. A pesar de la polémica, desde la producción aclararon que la continuidad del certamen está garantizada y que no existe riesgo de cancelación.

En cuanto a la reprogramación, La Voz Argentina volverá a emitirse el jueves con nuevas presentaciones. Sin embargo, el fin de semana tampoco habrá emisiones debido a compromisos previos de la emisora, por lo que el reality recién retomará su ritmo habitual el lunes, dando inicio a una nueva semana de competencia.

Si querés estar al tanto de todo lo que pasa en La Voz Argentina (desde las emociones hasta las voces que sorprenden, las decisiones del jurado, las polémicas y las situaciones más insólitas) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

