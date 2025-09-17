Telefe tomó una drástica decisión con La Voz Argentina y enfureció a sus fanáticos

Por Juan Pablo Strappazzon







Para sorpresa de los fanáticos, Telefe tomó una inesperada decisión con La Voz Argentina. La medida generó mucho enojo y críticas en redes sociales. ¿Qué ocurrió y por qué causó tanto malestar? En esta nota, te contamos todos los detalles.

La Voz Argentina (4) Telefe y una decisión polémica con La Voz Argentina La Voz Argentina otra vez suspendida por Telefe y crece el enojo Telefe sorprendió a la audiencia con un cambio en su grilla de programación que afecta directamente a La Voz Argentina. Este miércoles, el reality musical no saldrá al aire debido a que la señal transmitirá en vivo el partido de ida de los cuartos de final de la CONMEBOL Libertadores entre River Plate y Palmeiras.

La noticia no cayó bien entre los seguidores del programa, quienes rápidamente hicieron sentir su malestar en las redes sociales con mensajes de enojo y reclamos hacia el canal. A pesar de la polémica, desde la producción aclararon que la continuidad del certamen está garantizada y que no existe riesgo de cancelación.

En cuanto a la reprogramación, La Voz Argentina volverá a emitirse el jueves con nuevas presentaciones. Sin embargo, el fin de semana tampoco habrá emisiones debido a compromisos previos de la emisora, por lo que el reality recién retomará su ritmo habitual el lunes, dando inicio a una nueva semana de competencia.

