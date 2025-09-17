Noche de definición

Quién sigue y quién quedó afuera del team Soledad en el 2° Round de La Voz Argentina

El segundo round de La Voz Argentina dejó un nuevo eliminado en el Team Soledad ¿Querés saber quién se fue del reality? Mirá la nota.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este martes, se emitió una nueva edición de La Voz Argentina, el reality que busca descubrir la mejor voz del país. Tras el "segundo round", hubo un nuevo eliminado en el Team Soledad. ¿Querés saber quién fue? Te lo contamos en esta nota.

Embed - La difícil decisión que tuvo que tomar Soledad tras un empate - La Voz Argentina 2025

Team Soledad en La Voz Argentina: así quedó tras la eliminación en el 2° round

En el Team Soledad, la cantante decidió asegurar el lugar de Luis González, Milagros Gerez Amud y Violeta Lemo, quienes avanzaron directamente a la próxima etapa. El resto de los integrantes quedó sujeto a la votación de los demás coaches y co-coaches. Según explicó Nico Occhiato, los más favorecidos por el puntaje fueron el dúo Agustín Carletti y Mauricio Tarantola, junto con Valentina Otero.

La definición final se resolvió en un mano a mano entre Milena Salamanca y Gustavo Rosales. "No me puede estar pasando esto, te juro que es lo peor que me podría haber pasado", expresó indignada Soledad. Finalmente, se inclinó por Milena, mientras que Gustavo debió despedirse del certamen.

La Voz Argentina (2)
Gustavo Rosales qued&oacute; eliminado de La Voz Argentina

Gustavo Rosales quedó eliminado de La Voz Argentina

Una vez dicho esto, así quedó conformado el equipo de Soledad:

  • Luis González
  • Milagros Gerez Amud
  • Violeta Patricia Lemo
  • Agustín Carletti y Mauricio Tarantola
  • Valentina Otero
  • Milena Salamanca

Cómo funciona el 2° Round en La Voz Argentina y el sistema de eliminación

En la etapa del “2° Round”, cada participante del equipo se presenta ante el jurado. Todos los coaches y co-coaches, salvo el líder del grupo, le asignan una calificación secreta del 1 al 10, la cual se mantiene oculta para la audiencia durante la emisión.

Tras escuchar a los siete participantes, el coach tiene la posibilidad de salvar a tres concursantes sin conocer las puntuaciones de sus colegas. Los cinco restantes quedan en riesgo: se revelan sus resultados y quien obtenga la nota más baja queda eliminado de la competencia.

Si querés estar al tanto de todo lo que pasa en La Voz Argentina (desde las emociones hasta las voces que sorprenden, las decisiones del jurado, las polémicas y las situaciones más insólitas) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

