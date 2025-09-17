Quién sigue y quién quedó afuera del team Soledad en el 2° Round de La Voz Argentina

Este martes, se emitió una nueva edición de La Voz Argentina , el reality que busca descubrir la mejor voz del país. Tras el " segundo round ", hubo un nuevo eliminado en el Team Soledad . ¿Querés saber quién fue? Te lo contamos en esta nota.

En el Team Soledad , la cantante decidió asegurar el lugar de Luis González, Milagros Gerez Amud y Violeta Lemo , quienes avanzaron directamente a la próxima etapa. El resto de los integrantes quedó sujeto a la votación de los demás coaches y co-coaches. Según explicó Nico Occhiato, los más favorecidos por el puntaje fueron el dúo Agustín Carletti y Mauricio Tarantola , junto con Valentina Otero .

La definición final se resolvió en un mano a mano entre Milena Salamanca y Gustavo Rosales. "No me puede estar pasando esto, te juro que es lo peor que me podría haber pasado ", expresó indignada Soledad. Finalmente, se inclinó por Milena, mientras que Gustavo debió despedirse del certamen .

Luis González

Milagros Gerez Amud

Violeta Patricia Lemo

Agustín Carletti y Mauricio Tarantola

Valentina Otero

Milena Salamanca

Cómo funciona el 2° Round en La Voz Argentina y el sistema de eliminación

En la etapa del “2° Round”, cada participante del equipo se presenta ante el jurado. Todos los coaches y co-coaches, salvo el líder del grupo, le asignan una calificación secreta del 1 al 10, la cual se mantiene oculta para la audiencia durante la emisión.

Tras escuchar a los siete participantes, el coach tiene la posibilidad de salvar a tres concursantes sin conocer las puntuaciones de sus colegas. Los cinco restantes quedan en riesgo: se revelan sus resultados y quien obtenga la nota más baja queda eliminado de la competencia.

