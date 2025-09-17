Alfredo Cornejo destacó los avances de su gestión en materia de digitalización del Estado

El gobernador Alfredo Cornejo participó de la 18ª Conferencia Anual de Redes de Gobierno y Ciudades Inteligentes , en Luján de Cuyo , donde realizó un balance de la gestión radical en la provincia de Mendoza en cuanto a la incorporación de la tecnología en distintos ámbitos del Estado.

El mandatario fue este miércoles al Gran Hotel Potrerillos para asistir al evento junto al intendente lujanino Esteban Allasino . Cornejo celebró los logros en digitalización de su administración para poder tener datos que permitan predecir acontecimientos y generar confianza en la ciudadanía.

"Los gobiernos deben asumir esto con responsabilidad y no buscar atajos para no emplear toda esta tecnología y herramientas para cumplir mejor los servicios", afirmó el Gobernador, a la vez mencionó al gasto público y los impuestos para poder implementarlo: "Pese a todos los logros, creo que podemos hacerlo mejor . Es muy fácil pedir bajar impuestos, aburren las reuniones empresarias donde dicen eso y nadie habla del gasto . Lo que es difícil para un administrador público es bajar el gasto porque la demanda social insatisfecha es inmensa".

"No hay otra forma de bajar el gasto para poder bajar impuestos que no sea generando eficacia en los servicios y legitimidad , que la gente se sienta representada por esos servicios . El logro de eficiencia sin duda alguna se alcanza con desarrollar todas estas herramientas de gobernabilidad que ofrece la tecnología actual", comentó.

alfredo cornejo, red gob, redes y ciudades inteligentes, hotel potrerillos Foto: Yemel Fil

Durante su discurso en Luján, Cornejo, hizo mención a lo atada que está la provincia, desde su punto de vista, a las condiciones macroeconómicas nacionales: "La economía de Mendoza, sin duda, es muy dependiente de la macro, necesita que administremos mejor los recursos públicos, que bajemos impuestos, que mejoremos la calidad del gasto. Las herramientas que se ofrecen acá son los que lograrán ese objetivo que demanda de buena parte de la ciudadanía".

Digitalización en la provincia de Mendoza

El Gobernador dio detalles de cómo su gestión viene incorporando la tecnología en distintos ámbitos y sus resultados: "Nuestra provincia ya cuenta con un Ecosistema de Interoperabilidad y con la plataforma MxM, que concentra identidad digital, firma y notificaciones y que hoy utilizan más de 200 mil usuarios con 1,5 millones de operaciones mensuales. Estos avances han permitido ordenar la gestión y simplificar el vínculo de los ciudadanos con el Estado".

En materia de seguridad, dijo que se implementó el nuevo 911 geolocalizado, cámaras inteligentes, biometría y tecnologías aplicadas a la investigación. En transporte, destacó el sistema Mendotran "con monitoreo satelital de 1.900 unidades", integración de medios de pago, bicicletas públicas y semaforización inteligente.

Tecnología en salud, educación y turismo

Sobre digitalización de la salud, comentó que se puso en marcha la Historia Clínica Electrónica, que "ya alcanza a más de medio millón de mendocinos y registra 3.000 prescripciones diarias, integrando a hospitales y centros de salud en una misma red".

Respecto a la educación, Cornejo sostuvo: "Desarrollamos un sistema de gestión basado en datos que permite predecir trayectorias escolares y prevenir el abandono, acompañado por infraestructura tecnológica, plataformas innovadoras y el uso de inteligencia artificial en el aula.

"En turismo avanzamos con un plan de Destino Turístico Inteligente, que busca consolidar a Mendoza como un referente competitivo, innovador y sostenible", agregó.