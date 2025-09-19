Javier Milei y los audios de Spagnuolo: "Chimento berreta e inteligencia artificial"

Aunque evitó una mención directa, calificó el caso como “un chimento berreta” y pidió a los argentinos que “no se dejen engañar por operetas”. Lo hizo durante el acto de campaña que encabezó en arque Sarmiento, Córdoba, junto a su hermana, a Patricia Bullrich y a Manuel Adorni, entre otros dirigentes locales.
“Desde marzo no paran desde el Congreso de tratar de torpedear los logros de este gobierno, que son enormes muy a pesar de ellos. Y como si eso fuera poco recurren a operetas, mentiras, calumnias y difamaciones, pero tengo claro que los argentinos son inteligentes y no se van a dejar engañar por un chimentero berreta”, sostuvo Milei.
Las críticas en Córdoba de Javier Milei a Cristina Fernández de Kirchner
El mandatario también cargó contra el kirchnerismo y en particular contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria. “Se dieron cuenta que no había lugar para vagos, corruptos y ladrones liderados por la chorra de la tobillera”, lanzó.
En esa línea, ironizó sobre las reacciones de la oposición: “Me encanta que ahora los kukas son catadores de corrupción y hablan de audios con chimentos de peluquería e inteligencia artificial, mientras que ellos tienen una triple condenada con la tobillera por afanar la guita de Vialidad Nacional”.
Finalmente, Milei insistió en que el escándalo forma parte de una maniobra política. “No se dejen psicopatear por operetas armadas por actores pagos para generar mentiras que solo quieren manchar nuestro honor”, concluyó.
