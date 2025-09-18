Cuándo empieza el 3° Round de La Voz Argentina 2025 y cómo funcionará

La Voz Argentina sigue deslumbrando con el talento y la calidad de sus participantes. Después de varias semanas con el “segundo round” de los equipos, crece la expectativa por conocer cuándo finalizará esta etapa y dará inicio el “tercer round” del reality. Mirá cómo continúa el certamen de Telefe.
Nico Occhiato, La Voz Argentina
Fecha y horario del 3° Round de La Voz Argentina 2025
Lo que tenés que saber del 3° Round de La Voz Argentina
El próximo jueves 18 de septiembre a las 21:45 comenzará el “Tercer Round” de La Voz Argentina, una fase renovada que vuelve a poner en juego el clásico ring de las Batallas.
Cada equipo contará con 6 participantes, que deberán dividirse en 3 duelos directos. En cada enfrentamiento, el coach decidirá un único ganador que avanzará automáticamente a la siguiente instancia.
Sin embargo, quienes pierdan no quedarán eliminados de inmediato. Los 3 artistas restantes deberán presentarse de manera individual en una segunda ronda. En esta etapa ya no dependerán de la decisión de su coach, sino de la evaluación de los entrenadores rivales, quienes los puntuarán como en fases anteriores. El concursante con la calificación más baja será finalmente el eliminado.
Estos son los integrantes de cada team en el 3° Round de La Voz Argentina
Team Lali:
Alan Lez
Iara Lombardi
Valentino Rossi
Jaime Muñoz
Giuliana Piccioni
Rafael Morcillo
Team Luck Ra:
Thomas Dantas
Nathalie Aponte
Lucas Barros
Emma Roach
Federico Mestre
Nicolás Behringer
Team Soledad:
Luis González
Milagros Gerez Amud
Violeta Patricia Lemo
Agustín Carletti & Mauricio Tarantola
Valentina Otero
Milena Salamanca
Team Miranda:
Emiliano Villagra
Thomas Guzmán
Sofía Verna
Pablo Cuello
Joaquín Martínez
Eugenia Rodríguez
