Expectativa

Cuándo empieza el 3° Round de La Voz Argentina 2025 y cómo funcionará

Se viene el “Tercer Round” en La Voz Argentina. Enterate cuándo empieza y cómo será esta nueva etapa del reality de Telefe.

Por Juan Pablo Strappazzon

La Voz Argentina sigue deslumbrando con el talento y la calidad de sus participantes. Después de varias semanas con el “segundo round” de los equipos, crece la expectativa por conocer cuándo finalizará esta etapa y dará inicio el “tercer round” del reality. Mirá cómo continúa el certamen de Telefe.

Nico Occhiato, La Voz Argentina
Fecha y horario del 3° Round de La Voz Argentina 2025

Lo que tenés que saber del 3° Round de La Voz Argentina

El próximo jueves 18 de septiembre a las 21:45 comenzará el “Tercer Round” de La Voz Argentina, una fase renovada que vuelve a poner en juego el clásico ring de las Batallas.

Cada equipo contará con 6 participantes, que deberán dividirse en 3 duelos directos. En cada enfrentamiento, el coach decidirá un único ganador que avanzará automáticamente a la siguiente instancia.

Sin embargo, quienes pierdan no quedarán eliminados de inmediato. Los 3 artistas restantes deberán presentarse de manera individual en una segunda ronda. En esta etapa ya no dependerán de la decisión de su coach, sino de la evaluación de los entrenadores rivales, quienes los puntuarán como en fases anteriores. El concursante con la calificación más baja será finalmente el eliminado.

Estos son los integrantes de cada team en el 3° Round de La Voz Argentina

Team Lali:

  • Alan Lez
  • Iara Lombardi
  • Valentino Rossi
  • Jaime Muñoz
  • Giuliana Piccioni
  • Rafael Morcillo

Team Luck Ra:

  • Thomas Dantas
  • Nathalie Aponte
  • Lucas Barros
  • Emma Roach
  • Federico Mestre
  • Nicolás Behringer

Team Soledad:

  • Luis González
  • Milagros Gerez Amud
  • Violeta Patricia Lemo
  • Agustín Carletti & Mauricio Tarantola
  • Valentina Otero
  • Milena Salamanca

Team Miranda:

  • Emiliano Villagra
  • Thomas Guzmán
  • Sofía Verna
  • Pablo Cuello
  • Joaquín Martínez
  • Eugenia Rodríguez

Si querés estar al tanto de todo lo que pasa en La Voz Argentina (desde las emociones hasta las voces que sorprenden, las decisiones del jurado, las polémicas y las situaciones más insólitas) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

