Cuándo empieza el 3° Round de La Voz Argentina 2025 y cómo funcionará

Nico Occhiato, La Voz Argentina Fecha y horario del 3° Round de La Voz Argentina 2025 Lo que tenés que saber del 3° Round de La Voz Argentina El próximo jueves 18 de septiembre a las 21:45 comenzará el “Tercer Round” de La Voz Argentina, una fase renovada que vuelve a poner en juego el clásico ring de las Batallas.

Cada equipo contará con 6 participantes, que deberán dividirse en 3 duelos directos. En cada enfrentamiento, el coach decidirá un único ganador que avanzará automáticamente a la siguiente instancia.

Sin embargo, quienes pierdan no quedarán eliminados de inmediato. Los 3 artistas restantes deberán presentarse de manera individual en una segunda ronda. En esta etapa ya no dependerán de la decisión de su coach, sino de la evaluación de los entrenadores rivales, quienes los puntuarán como en fases anteriores. El concursante con la calificación más baja será finalmente el eliminado.

Estos son los integrantes de cada team en el 3° Round de La Voz Argentina Team Lali: Alan Lez

Iara Lombardi

Valentino Rossi

Jaime Muñoz

Giuliana Piccioni

Rafael Morcillo Team Luck Ra: Thomas Dantas

Nathalie Aponte

Lucas Barros

Emma Roach

Federico Mestre

Nicolás Behringer Team Soledad: Luis González

Milagros Gerez Amud

Violeta Patricia Lemo

Agustín Carletti & Mauricio Tarantola

Valentina Otero

Milena Salamanca Team Miranda: Emiliano Villagra

Thomas Guzmán

Sofía Verna

Pablo Cuello

Joaquín Martínez

Eugenia Rodríguez