Polémica

Yanina Latorre salió con los tapones de punta y explotó contra la China Suárez

Yanina Latorre volvió a apuntar contra la China Suárez con fuertes declaraciones en redes. En esta nota, te mostramos qué dijo.

Yanina Latorre salió con los tapones de punta y explotó contra la China Suárez
Yanina Latorre salió con los tapones de punta y explotó contra la China Suárez
Por Juan Pablo Strappazzon

En las últimas horas, un nuevo escándalo sacudió al mundo del espectáculo: Yanina Latorre apuntó contra Eugenia “la China” Suárez y, fiel a su estilo directo, la fulminó con fuertes declaraciones en redes sociales que generaron sorpresa, polémica y repercusiones.

Qué dijo Yanina Latorre sobre la China Suárez

Según pudo observarse en sus redes sociales, todo comenzó cuando un seguidor de Yanina Latorre decidió consultarle sin vueltas: "En qué está tu causa con la China", a lo que la panelista contestó con firmeza: "En juicio".

Lee además
Cuándo empieza el 3° Round de La Voz Argentina 2025 y cómo funcionará
Expectativa

Cuándo empieza el 3° Round de La Voz Argentina 2025 y cómo funcionará
Quiénes son los nominados a los Premios Grammy Latinos 2025: aquí la lista completa
De interés

Quiénes son los nominados a los Premios Grammy Latinos 2025: aquí la lista completa

Minutos después llegó otra pregunta que generó aún más revuelo: “¿Los hijos de la China y Benjamín Vicuña (Magnolia y Amancio) no van al colegio?”. Lejos de esquivar la polémica, Latorre fue lapidaria en su respuesta: "Se ve que para la madre es más importante boludear con el novio que mandar a los chicos al colegio”.

Sin título
Las historias que subió Yanina Latorre respondiendo las preguntas

Las historias que subió Yanina Latorre respondiendo las preguntas

Con estas declaraciones, la conductora volvió a poner en tela de juicio las decisiones personales de Eugenia “la China” Suárez y, especialmente, su rol como madre, avivando una vez más la polémica mediática en torno a la actriz. / Ciudad Magazine

Temas
Seguí leyendo

Mendoza celebra la primavera: estas son las actividades en los principales departamentos

Qué le pasó a Catherine Fulop y por qué alarmó a todos

Telefe tomó una drástica decisión con La Voz Argentina y enfureció a sus fanáticos

Quién sigue y quién quedó afuera del team Soledad en el 2° Round de La Voz Argentina

Mil Variantes y Llanca Berjeli presentan un show cargado de emociones en 23 Ríos

Cómo midió en el rating la cadena nacional de Javier Milei

Robert Redford falleció a los 89 años: adiós a una leyenda del cine

Nadie lo vio venir: una participante del Team Miranda! sorprendió con su talento oculto en La Voz

LO QUE SE LEE AHORA
Cuándo empieza el 3° Round de La Voz Argentina 2025 y cómo funcionará
Expectativa

Cuándo empieza el 3° Round de La Voz Argentina 2025 y cómo funcionará

Las Más Leídas

Represión en San Rafael en la marcha universitaria
Protesta y violencia institucional

Grave represión policial durante la marcha universitaria en San Rafael

Diputados le dio otro golpe parlamentario al presidente video
Congreso nacional

Doble rechazo a los vetos de Milei: cómo votaron los diputados mendocinos

El MPF informó el hallazgo de la pequeña
Alerta

Apareció en buen estado de salud la nena que era buscada en San Rafael

En los próximos días se avanzará con una serie de medidas clave para la causa video
Investigación judicial

Dictaron prisión preventiva para el "Kaka" Martínez y "Oso" Nievas en la causa Gauna

El jefe comunal sanrafaelino lamentó los hechos ocurridos durante la marcha universitaria video
Represión en el Sur provincial

Omar Félix: "Desde el primer momento hubo intención de no permitir la marcha"

Te Puede Interesar

Martín Aveiro y Adolfo Bermejo advierten los soldados de Milei se van cayendo.
Rechazo al veto

Martín Aveiro y Adolfo Bermejo advierten que "los soldados de Milei" se van bajando

Por Cecilia Zabala
Los bonos bajan y el riesgo país sube: cómo reaccionan los mercados
TRAS EL RECHAZO A LOS VETOS

Los bonos bajan y el riesgo país sube: cómo reaccionan los mercados

Por Sitio Andino Economía
Tras el rechazo a sus vetos, Milei apuntó contra la oposición: Son kukas disfrazados.
Polémica

Tras el rechazo a sus vetos, Milei apuntó contra la oposición: "Son kukas disfrazados"

Por Sitio Andino Política