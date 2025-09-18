Yanina Latorre salió con los tapones de punta y explotó contra la China Suárez

En las últimas horas, un nuevo escándalo sacudió al mundo del espectáculo: Yanina Latorre apuntó contra Eugenia “la China” Suárez y, fiel a su estilo directo, la fulminó con fuertes declaraciones en redes sociales que generaron sorpresa, polémica y repercusiones.
Qué dijo Yanina Latorre sobre la China Suárez
Según pudo observarse en sus redes sociales, todo comenzó cuando un seguidor de Yanina Latorre decidió consultarle sin vueltas: "En qué está tu causa con la China", a lo que la panelista contestó con firmeza: "En juicio".
Minutos después llegó otra pregunta que generó aún más revuelo: “¿Los hijos de la China y Benjamín Vicuña (Magnolia y Amancio) no van al colegio?”. Lejos de esquivar la polémica, Latorre fue lapidaria en su respuesta: "Se ve que para la madre es más importante boludear con el novio que mandar a los chicos al colegio”.
Sin título
Las historias que subió Yanina Latorre respondiendo las preguntas
@yanilatorre
Con estas declaraciones, la conductora volvió a poner en tela de juicio las decisiones personales de Eugenia “la China” Suárez y, especialmente, su rol como madre, avivando una vez más la polémica mediática en torno a la actriz. / Ciudad Magazine