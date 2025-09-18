Yanina Latorre salió con los tapones de punta y explotó contra la China Suárez

Qué dijo Yanina Latorre sobre la China Suárez Según pudo observarse en sus redes sociales, todo comenzó cuando un seguidor de Yanina Latorre decidió consultarle sin vueltas: "En qué está tu causa con la China", a lo que la panelista contestó con firmeza: "En juicio".

Minutos después llegó otra pregunta que generó aún más revuelo: “¿Los hijos de la China y Benjamín Vicuña (Magnolia y Amancio) no van al colegio?”. Lejos de esquivar la polémica, Latorre fue lapidaria en su respuesta: "Se ve que para la madre es más importante boludear con el novio que mandar a los chicos al colegio”.

Sin título Las historias que subió Yanina Latorre respondiendo las preguntas @yanilatorre Con estas declaraciones, la conductora volvió a poner en tela de juicio las decisiones personales de Eugenia “la China” Suárez y, especialmente, su rol como madre, avivando una vez más la polémica mediática en torno a la actriz. / Ciudad Magazine

