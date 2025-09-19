Mirá las fotos y videos

Operativo policial en la Ciudad de Mendoza: 45 allanamientos y 7 detenidos

La Policía de Mendoza desplegó un importante operativo en la Ciudad de Mendoza en el marco de distintas causas por robo.

 Por Pablo Segura

La Policía de Mendoza desplegó entre la madrugada y mañana de este viernes, un importante operativo en los barrios San Martín y Cano, en plena Ciudad de Mendoza, donde se realizaron al menos 45 allanamientos y como consecuencia de estos procedimientos fueron detenidas 7 personas buscadas por distintos hechos delictivos.

Las maniobras contaron con la participación de efectivos de distintas divisiones de la Policía de Mendoza y entre los detenidos están los presuntos autores de un violento robo a una menor de edad, quien fue baleada para sustraerle su celular.

Los primeros procedimientos fueron realizados por efectivos de Infantería Zona Este.
El hecho ocurrió semanas atrás en la Sexta Sección, causando una fuerte conmoción en la sociedad. La víctima, de quien se reserva su identidad por ser menor, salvó su vida de milagro.

“Es muy importante el operativo porque habíamos notado un incremento de robos muy violentos en zonas de la Quinta, Sexta y toda la Ciudad de Mendoza. Hemos encontrado armas usadas en esos robos, además de droga y autos robados”, explicó María Mercedes Rus.

Los operativos, según confirmó la ministra Rus, se iniciaron en horas de la madrugada y fueron realizados por efectivos de Investigaciones. Además, participaron miembros del grupo GES, Infantería y el Cuerpo de VANT, entre otros.

Decenas de efectivos de la Policía de Mendoza participaron de las medidas.

En total fueron 45 allanamientos, entre viviendas de los barrios San Martín y Cano, ambos en el oeste de la Ciudad de Mendoza.

Sólo en una de esas casas requisadas, los efectivos hallaron 200 gramos de cocaína y armas de fuego. Además, en el resto de las medidas, incautaron motos, autos y otros estupefacientes.

María Mercedes Rus

En total hubo siete detenidos, quienes están vinculados a varios robos recientes ocurridos en la Ciudad de Mendoza, entre ellos, el ataque mencionado a la menor de edad y también un robo a una mujer, quien fue golpeada para que entregara su moto.

Ahora la justicia analiza la responsabilidad penal de cada uno de los detenidos, en los distintos hechos investigados por las fiscalías intervinientes.

Mientras tanto, desde el Ministerio de Seguridad destacaron la importancia de estos operativos que, en los últimos meses, se repiten a diario en toda la provincia.

