Fiestas Patrias de Chile en Mendoza: los motivos por lo que cruzaron menos chilenos de lo previsto.

A pesar de las expectativas iniciales de una gran afluencia de residentes de Chile en la provincia de Mendoza, el número de turistas para festejar las Fiestas Patrias, en la plaza Chile, ha sido significativamente menor al proyectado. Pese a ello, las celebraciones se realizan con absoluta normalidad hasta el próximo domingo.
complejo horcones, afip, aduana argentina, paso a chile, cruce a chile, frontera, migraciones.jpg
Hasta el jueves, cruzaron hacia Mendoza unos 8569 residentes de Chile.
Foto: Yemel Fil
Pocos residentes de Chile en Mendoza: las posibles razones
Varias hipótesis circulan para explicar esta baja concurrencia, una de las principales se relaciona con el factor meteorológico. Para el fin de semana, se pronostican malas condiciones en alta montaña, incluyendo viento Zonda y nevadas débiles, lo que pudo haber desalentado a muchos viajeros.
Otra causa crucial es la situación económica. El desfavorable tipo de cambio hace que Mendoza se haya vuelto un destino caro para los chilenos.