Fiestas Patrias de Chile en Mendoza: los motivos por lo que cruzaron menos chilenos de lo previsto.

A pesar de las expectativas iniciales de una gran afluencia de residentes de Chile en la provincia de Mendoza , el número de turistas para festejar las Fiestas Patrias, en la plaza Chile, ha sido significativamente menor al proyectado. Pese a ello, las celebraciones se realizan con absoluta normalidad hasta el próximo domingo.

Si bien el cónsul de Chile en Mendoza, David Quiroga, anticipó la llegada de unos 15,000 chilenos , la cifra real, sumando los arribos del martes 16 hasta el jueves 18 de septiembre, fue de 8569 , lo que representa menos de la estimación.

Alta Montaña Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 19 de septiembre

Hasta el jueves, cruzaron hacia Mendoza unos 8569 residentes de Chile.

Varias hipótesis circulan para explicar esta baja concurrencia, una de las principales se relaciona con el factor meteorológico. Para el fin de semana, se pronostican malas condiciones en alta montaña, incluyendo viento Zonda y nevadas débiles , lo que pudo haber desalentado a muchos viajeros.

Otra causa crucial es la situación económica. El desfavorable tipo de cambio hace que Mendoza se haya vuelto un destino caro para los chilenos.

Este encarecimiento no solo afecta a la hotelería y los alquileres, sino también a la gastronomía local, uno de los principales atractivos que históricamente ha atraído a los chilenos a la provincia.

chef-cocinando-comida-cocina-restaurante.jpg La baja presencia de chilenos preocupa al sector gastronómico y hotelero.

El festejo continúa

A pesar de la menor cantidad de visitantes, la fiesta ya comenzó en Mendoza, en las instalaciones de la Plaza Chile, con una buena asistencia de chilenos y mendocinos.

plaza chile, festejos, chilenos, independencia chile.jpg Fiestas Patrias de Chile: habrá un operativo especial en alta montaña y se reforzará la Seguridad. Foto: Yemel Fil

Las celebraciones, que se extenderán hasta el domingo, ofrecen música, tradiciones, y una variada oferta de comidas y bebidas típicas, manteniendo vivo el espíritu de la festividad binacional.