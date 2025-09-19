Falleció un hombre que estaba grave tras un accidente vial en Maipú

Un hombre de 47 años que estaba internado en gravísimo estado de salud luego de protagonizar un accidente vial en Maipú, falleció este jueves por la noche en el hospital Luis Lagomaggiore, como consecuencia de las heridas sufridas en el choque.

Se trata de Cristian Carlos Ávila (47), quien se había llevado la peor parte del siniestro, quedando internado en terapia intensiva del hospital mencionado.

san rafael En la previa del juicio: polémico fallo judicial por la tragedia de la Cuesta de los Terneros

Junto a él viajaba una mujer de 54 años, quien también sufrió heridas y fue derivada a un hospital. Afortunadamente, el estado de salud de la fémina era bueno.

El accidente vial en cuestión ocurrió cerca de las 3 del miércoles en el carril Sarmiento, a la altura de la rotonda sobre calle Gabrielli, en Maipú y generó un importante operativo policial para asistir a los damnificados, quienes quedaron atrapados en el rodado y debieron ser rescatados por bomberos.

Según la reconstrucción del accidente vial, las víctimas viajaban en una VW Suran, patente AD126SY, que por causas que se investigan terminó volcado sobre una acequia.

Al parecer el coche, al mando de Ávila, circulaba por Sarmiento hacia el oeste y el conductor no habría observado la rotonda en cuestión, por lo que chocó y cayó a la acequia.

Tanto el hombre como una mujer que lo acompañaba, identificada como Gabriela Vivas (54), sufrieron heridas de consideración.

Lamentablemente, a dos días del siniestro, desde el Ministerio de Seguridad confirmaron el deceso de Ávila, quien falleció cerca de las 23.30 del jueves en el hospital Lagomaggiore.