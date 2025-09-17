san rafael

En la previa del juicio: polémico fallo judicial por la tragedia de la Cuesta de los Terneros

La justicia firmó un polémico fallo en la previa del juicio por el trágico accidente vial de la Cuesta de los Terneros, donde fallecieron 15 personas.

 Por Pablo Segura

La justicia de San Rafael firmó hoy un polémico fallo en el marco de la causa que investiga el trágico accidente vial en la Cuesta de los Terneros, donde confirmó el sobreseimiento definitivo de los dos acusados que próximamente iban a ser sometidos a juicio por jurado.

Se trata de Marcia Gabriela Villagra, propietaria del colectivo que protagonizó la tragedia y Jorge Pinelli, segundo chofer del transporte y padre del principal conductor, Damián Pinelli, quien falleció en el siniestro.

Con esta resolución, se cae definitivamente el juicio por jurado contra los imputados.

En la previa del juicio: el polémico fallo judicial por la tragedia de la Cuesta de los Terneros

La decisión de la fiscalía se conoció este miércoles y los detectives argumentaron que “no se encuadra una figura penal” hacia ninguno de los dos imputados.

TRAGEDIA DE LA CUESTA DE LOS TERNEROS- ANIVERSARIO - 352798
El caso ya tuvo un primer juicio en el fuero federal por la inhabilitación ilegal que tenía el colectivo que protagonizó el siniestro.

Tanto Villagra como Pinelli iban a llegar a juicio acusados de un homicidio simple (en 15 hechos); lesiones graves (14 hechos) y lesiones leves (24 hechos), todos en concurso real.

En tanto que, además, tenían que enfrentar una acusación alternativa por homicidio culposo agravado, lesiones culposas graves y lesiones culposas leves.

El accidente vial ocurrió el 25 de junio del 2017 en la Cuesta de los Terneros, en San Rafael. El colectivo trasladaba a niños a un concurso de danzas. Volcó en Ruta 144 dejando 15 fallecidos y al menos 20 heridos.

Se esperaba que en breve el caso tuviera su juicio por jurado para investigar, puntualmente, la responsabilidad penal del accidente vial.

