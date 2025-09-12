Brasil

Tras conocer su condena, Jair Bolsonaro apelará ante tribunales internacionales

Fue condenado por intento de golpe de Estado a 27 años de prisión, pero la defensa afirma que no existe un vínculo entre Jair Bolsonaro y los hechos.

La defensa de Bolsonaro sostiene que jamás participó de un plan golpista ni estuvo vinculado a la invasión y daños a las sedes de los Poderes el 8 de enero de 2023, en la ciudad de Brasilia.

El viernes se conoce la condena

“La defensa entiende que las penas fijadas son absurdamente excesivas y desproporcionadas. Después de analizar los términos del fallo, aplicaremos los recursos posibles, inclusive en el ámbito internacional”, señala un comunicado de los abogados de Bolsonaro, Celso Vilardi y Paulo Amador de Cunha Bueno, divulgado por la prensa brasileña.

Jair Bolsonaro sostiene que es inocente

La defensa argumenta que de todos modos recibió con “respeto” el fallo condenatorio del Supremo Tribunal Federal (STF), aunque con “profunda discrepancia e indignación” por la sentencia de cuatro votos en su contra y uno a su favor.

“Seguiremos sosteniendo que el expresidente no atentó contra el Estado democrático, jamás participó en algún plan y mucho menos en los actos ocurridos el 8 de enero”, dice el texto.

Los abogados de Bolsonaro, quien desde agosto se encuentra en prisión domiciliaria y con una tobillera electrónica ante riesgo de fuga, sostuvieron que el juicio debió realizarse en primera instancia o por el pleno del STF y no por la Primera Sala de la institución.

Jair Bolsonaro cumple prisión domiciliaria con tobillera electrónica.

“No podemos dejar de señalar, con todo respeto, que la falta de tiempo hábil para analizar la prueba impidió de forma definitiva el pleno ejercicio de la defensa”, dice el comunicado de los abogados, cuyos argumentos fueron rechazados por la mayoría de los miembros del alto tribunal al fundamentar el fallo.

Otros siete exfuncionarios también fueron condenados a prisión con penas que van desde los dos hasta los 26 años por su participación en el plan golpista encabezado por Bolsonaro, tras perder las elecciones en octubre de 2022 ante Luiz Inácio Lula da Silva.

Se trata del exjefe de gabinete y exministro de Defensa, general Walter Braga Netto (26 años); el exjefe de la Marina, almirante Almir Garnier (24 años); el exministro de Defensa, Paulo Sérgio Nogueira (19 años); y el exministro de Justicia, Anderson Torres (24 años).

Recibieron también condena al exjefe de los Servicios de Inteligencia, Alexandre Ramagem (16 años); el exministro del Gabinete de Seguridad Institucional, general Augusto Heleno (21 años); y el coronel Mauro Cid (2 años en régimen abierto), exsecretario privado de Bolsonaro y delator del caso.

Lula se defiende ante Trump

Washington anunció en agosto pasado que no renovaría las visas para ocho de los 11 miembros del STF de Brasil y aplicó la Ley Magnitsky con sanciones financieras contra el juez Alexandre de Moraes quien encabezó el juicio a Bolsonaro. Donald Trump argumentó en una carta que el caso Bolsonaro era el principal argumento para la elevación de aranceles del 50% a productos brasileños.

Tras el fallo del STF de Brasil el jueves, Trump declaró a periodistas estar “sorprendido” con el resultado y comparó la situación de Bolsonaro con los procesos judiciales que él mismo enfrenta en Estados Unidos.

Por su parte, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, rechazó las amenazas de sanciones y críticas del Gobierno de Estados Unidos tras la condena a Bolsonaro, y afirmó que su país “no es una republiqueta bananera”.

Ante la cadena de noticias Bandeirantes, Lula da Silva subrayó que las presiones externas del presidente estadounidense, y el secretario de Estado, Marco Rubio, no cambiarán la posición de Brasil ni la independencia de su sistema judicial frente a la condena contra el intento de golpe de Estado liderado por Bolsonaro.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva
Lula defendió a la Justicia de su país, tras las críticas de Trump.

“No temo (nuevas sanciones). Las acusaciones contra Brasil son todas falsas y el presidente Trump lo sabe (…) no hay déficit comercial, es arrogancia de él no querer que la Justicia brasileña juzgue a alguien que cometió un crimen”, sostuvo Lula da Silva.

“El presidente de un país no puede quedarse interfiriendo en las decisiones de otro país soberano. Si él va a tomar otras actitudes, es un problema de él”, agregó el mandatario brasileño, al enfatizar que “Estados Unidos necesitan saber que no están tratando con una republiqueta bananera”.

El mandatario brasileño también respondió a las declaraciones de la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien advirtió que Washington está dispuesto a “usar medios militares” para “proteger la libertad de expresión en el mundo”, en referencia al proceso contra Bolsonaro.

“No tengo preocupación porque no puedo tomar muy en serio la posición de un portavoz, no le responderé a un portavoz”, afirmó Lula da Silva.

