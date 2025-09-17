Alerta

San Rafael: buscan intensamente a una niña de 5 años

Las autoridades de San Rafael lanzaron un operativo urgente para dar con el paradero de una niña desaparecida de 5 años, que vista por última vez este miércoles.

 Por Carla Canizzaro

Las autoridades de San Rafael emitieron un pedido de colaboración urgente para dar con el paradero de Lourdes Milagros Gómez Leguizamón, de 5 años, quien fue vista por última vez el martes 16 de septiembre alrededor de las 16:30, cuando un familiar la retiró de la escuela Alfredo R. Bufano, ubicada en el distrito Villa 25 de Mayo.

Operativo de búsqueda en San Rafael por la niña desaparecida

Según el expediente en curso, la menor mide aproximadamente 1 metro, tiene tez trigueña, cabello castaño oscuro largo hasta la cintura, ojos marrones y un lunar de nacimiento en la nuca.

Las autoridades de San Rafael emitieron un pedido de colaboración urgente para dar con el paradero de la niña

Al momento de su desaparición, vestía remera rosada, pantalón de jean con bordado de “labubu” y zapatillas rosadas.

Las autoridades solicitaron a la población que ante cualquier información que pueda ayudar a localizarla, se comuniquen de inmediato al 911. La difusión de sus datos e imagen en redes sociales y medios de comunicación es clave para agilizar la búsqueda.

