Dictaron prisión preventiva a para el "Kaka" Martínez y "Oso" Nievas en la causa Gauna

En los próximos días se avanzará con una serie de medidas clave para la causa

El juez Martinelli dictó este martes la prisión preventiva para “Kaka” Martínez, “Oso” Nievas y los otros tres detenidos en el marco de la investigación por el violento hecho contra el boxeador Damián Franco Gauna (26). La brutal agresión ocurrió durante la noche del 18 de agosto en la localidad de Eugenio Bustos, San Carlos .

Luego de la resolución judicial, el fiscal Jorge Quiroga informó que en los próximos días se avanzará con una serie de medidas clave para la causa. Entre ellas, se realizarán cotejos con Genética Forense de los hisopados levantados en la vivienda, además de pericias psíquicas a los imputados y otros procedimientos.

Cerraron la causa Sobreseyeron de la causa a la docente de Tupungato acusada por distribuir material de abuso infantil

“ Vamos a estar avanzando rápido ”, aseguró Quiroga, quien destacó que el objetivo es esclarecer el caso lo antes posible.

El juez Martinelli dictó este martes la prisión preventiva para “Kaka” Martínez, “Oso” Nievas y los otros tres detenidos

Javier Alejandro Martínez , conocido como el “Kaka” , continúa sumando causas a su extenso historial delictivo. El hombre de 32 años , oriundo de la localidad de Eugenio Bustos , departamento de San Carlos , ahora está vinculado al violento ataque contra Damián Franco Gauna , quien recibió un disparo en la cabeza.

El hecho ocurrió durante un enfrentamiento en una finca de Eugenio Bustos, donde cinco hombres quedaron detenidos, entre ellos el “Kaka” Martínez. El prontuario de este individuo es amplio y peligroso.

kakas, detenido en san carlos.jpg Javier Alejandro Martínez, conocido como el “Kaka”, continúa sumando causas a su extenso historial delictivo

El caso de Martínez fue seguido de cerca en Mendoza. El 2 de mayo de este año quedó detenido tras una serie de allanamientos vinculados con la venta de droga. Sin embargo, hasta ese momento ya acumulaba más de 40 causas judiciales. Pese a ello, la Justicia lo liberó a los pocos días con restricciones mínimas.

Pero, el "Kaka" continuó cometiendo delitos. El 13 de mayo fue arrestado nuevamente por cazar quirquinchos, una especie protegida por la Ley Nacional de Conservación de la Fauna. Dentro del vehículo donde circulaba encontraron tres piches muertos, un cuchillo y el auto sin documentación legal, todos elementos secuestrados por las autoridades.

En esa ocasión, la Fiscalía solicitó una pena de 2 años de prisión efectiva, pero el 13 de julio el juez a cargo absolvió a Martínez y lo dejó en libertad.

Embed - Ataque al "Melli" Gauna: la Justicia detuvo a 5 sujetos, entre ellos el "Kaka" Martínez

Ahora, el “Kaka” vuelve a estar en el centro de la escena, acusado de un nuevo hecho de extrema violencia que conmocionó a la comunidad de San Carlos, lo que suma más preocupación sobre la reincidencia delictiva y la eficacia del sistema judicial en Mendoza.

San Carlos: el violento ataque contra Damián Gauna

Todo ocurrió tras una riña que comenzó entre Gauna y sus amigos, con un grupo de personas que llegó al lugar donde la víctima permanecía compartiendo con sus allegados algunas bebidas alcohólicas.

En medio de la pelea, uno de los partícipes sacó un arma de fuego y le disparó a Gauna en la cabeza, dejándolo gravemente herido.

Damian Gauna, San Carlos Uno de los partícipes sacó un arma de fuego y le disparó a Gauna en la cabeza

Peor aún, luego los agresores se ensañaron con las pertenencias de la víctima y le prendieron fuego una moto y dos bicicletas. Acto seguido, escaparon.

Gauna fue llevado de urgencia al hospital Scaravelli, donde fue asistido y estabilizado. Tras permanecer algunas horas en terapia intensiva, fue derivado luego al hospital Central, para una mejor atención. Luego de varios días de internación, el joven recibió el alta médica el pasado 2 de septiembre.