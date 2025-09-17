Investigación judicial

Dictaron prisión preventiva a para el "Kaka" Martínez y "Oso" Nievas en la causa Gauna

El juez Martinelli ordenó prisión preventiva para "Kaka" Martínez, "Oso" Nievas y tres detenidos más en la investigación por el caso Gauna.

En los próximos días se avanzará con una serie de medidas clave para la causa

En los próximos días se avanzará con una serie de medidas clave para la causa

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
 Por Carla Canizzaro

El juez Martinelli dictó este martes la prisión preventiva para “Kaka” Martínez, “Oso” Nievas y los otros tres detenidos en el marco de la investigación por el violento hecho contra el boxeador Damián Franco Gauna (26). La brutal agresión ocurrió durante la noche del 18 de agosto en la localidad de Eugenio Bustos, San Carlos.

Tras la prisión preventiva, cuáles son los próximos avances en la causa

Luego de la resolución judicial, el fiscal Jorge Quiroga informó que en los próximos días se avanzará con una serie de medidas clave para la causa. Entre ellas, se realizarán cotejos con Genética Forense de los hisopados levantados en la vivienda, además de pericias psíquicas a los imputados y otros procedimientos.

Lee además
Las autoridades de San Rafael lanzaron un operativo urgente
Alerta

San Rafael: buscan intensamente a una niña de 5 años
La Justicia cerró la investigación al determinar que la menor involucrada grabó el video
Cerraron la causa

Sobreseyeron de la causa a la docente de Tupungato acusada por distribuir material de abuso infantil
grave-situacion-apartaron-4-efectivos-la-policia-mendoza-el-faltante-dispositivos
El juez Martinelli dictó este martes la prisión preventiva para “Kaka” Martínez, “Oso” Nievas y los otros tres detenidos

El juez Martinelli dictó este martes la prisión preventiva para “Kaka” Martínez, “Oso” Nievas y los otros tres detenidos

Vamos a estar avanzando rápido”, aseguró Quiroga, quien destacó que el objetivo es esclarecer el caso lo antes posible.

Quién es el "Kaka" Martínez, un delincuente de San Carlos con extenso prontuario judicial

Javier Alejandro Martínez, conocido como el “Kaka”, continúa sumando causas a su extenso historial delictivo. El hombre de 32 años, oriundo de la localidad de Eugenio Bustos, departamento de San Carlos, ahora está vinculado al violento ataque contra Damián Franco Gauna, quien recibió un disparo en la cabeza.

El hecho ocurrió durante un enfrentamiento en una finca de Eugenio Bustos, donde cinco hombres quedaron detenidos, entre ellos el “Kaka” Martínez. El prontuario de este individuo es amplio y peligroso.

kakas, detenido en san carlos.jpg
Javier Alejandro Martínez, conocido como el “Kaka”, continúa sumando causas a su extenso historial delictivo

Javier Alejandro Martínez, conocido como el “Kaka”, continúa sumando causas a su extenso historial delictivo

El caso de Martínez fue seguido de cerca en Mendoza. El 2 de mayo de este año quedó detenido tras una serie de allanamientos vinculados con la venta de droga. Sin embargo, hasta ese momento ya acumulaba más de 40 causas judiciales. Pese a ello, la Justicia lo liberó a los pocos días con restricciones mínimas.

Pero, el "Kaka" continuó cometiendo delitos. El 13 de mayo fue arrestado nuevamente por cazar quirquinchos, una especie protegida por la Ley Nacional de Conservación de la Fauna. Dentro del vehículo donde circulaba encontraron tres piches muertos, un cuchillo y el auto sin documentación legal, todos elementos secuestrados por las autoridades.

En esa ocasión, la Fiscalía solicitó una pena de 2 años de prisión efectiva, pero el 13 de julio el juez a cargo absolvió a Martínez y lo dejó en libertad.

Embed - Ataque al "Melli" Gauna: la Justicia detuvo a 5 sujetos, entre ellos el "Kaka" Martínez

Ahora, el “Kaka” vuelve a estar en el centro de la escena, acusado de un nuevo hecho de extrema violencia que conmocionó a la comunidad de San Carlos, lo que suma más preocupación sobre la reincidencia delictiva y la eficacia del sistema judicial en Mendoza.

San Carlos: el violento ataque contra Damián Gauna

Todo ocurrió tras una riña que comenzó entre Gauna y sus amigos, con un grupo de personas que llegó al lugar donde la víctima permanecía compartiendo con sus allegados algunas bebidas alcohólicas.

En medio de la pelea, uno de los partícipes sacó un arma de fuego y le disparó a Gauna en la cabeza, dejándolo gravemente herido.

Damian Gauna, San Carlos
Uno de los partícipes sacó un arma de fuego y le disparó a Gauna en la cabeza

Uno de los partícipes sacó un arma de fuego y le disparó a Gauna en la cabeza

Peor aún, luego los agresores se ensañaron con las pertenencias de la víctima y le prendieron fuego una moto y dos bicicletas. Acto seguido, escaparon.

Gauna fue llevado de urgencia al hospital Scaravelli, donde fue asistido y estabilizado. Tras permanecer algunas horas en terapia intensiva, fue derivado luego al hospital Central, para una mejor atención. Luego de varios días de internación, el joven recibió el alta médica el pasado 2 de septiembre.

Temas
Seguí leyendo

Grave accidente vial en Guaymallén: dos alcoholemias positivas y una bebé internada

Terrible accidente vial en una rotonda de Maipú

Guaymallén: tres heridos tras un choque frontal de motos

Detuvieron en Luján de Cuyo a un delincuente con frondoso prontuario

La Policía frustró un robo en el Parque San Martín y detuvo a cuatro menores

Juicio civil: nueva condena al Estado por la muerte de un preso

Guaymallén: abandonó su casa por una hora y ladrones la saquearon

Una pareja armada quedó detenida tras un brutal ataque a adolescentes en el Parque San Martín

LO QUE SE LEE AHORA
El accidente vial de Maipú ocurrió en la madrugada. 
una pareja herida

Terrible accidente vial en una rotonda de Maipú

Las Más Leídas

La venta de supermercados Carrefour llega a las semifinales: ¿qué nombres se posicionan?
Empresas y Negocios

La venta de supermercados Carrefour llega a las semifinales: ¿qué nombres se posicionan?

Tormentas aisladas, el pronóstico para este miércoles 17 de septiembre en Mendoza
el clima

Tormentas aisladas, el pronóstico del tiempo para este miércoles 17 de septiembre en Mendoza

Casa Rosada pretende eliminar el subsidio al gas a Mendoza
Servicios Públicos

El presupuesto de Milei y un artículo que afecta al bolsillo de 400 mil mendocinos

Los vecinos y las cámaras de seguridad permitieron que la Policía de Mendoza detuviera a un delincuente en Luján de Cuyo
Acción coordinada

Detuvieron en Luján de Cuyo a un delincuente con frondoso prontuario

El accidente vial de Maipú ocurrió en la madrugada. 
una pareja herida

Terrible accidente vial en una rotonda de Maipú

Te Puede Interesar

Represión en San Rafael en la marcha universitaria
Protesta y violencia institucional

Omar Félix fue reprimido durante una marcha universitaria en San Rafael

Por Sitio Andino Departamentales
Diputados le dio otro golpe parlamentario al presidente video
Congreso nacional

Doble rechazo a los vetos de Milei: cómo votaron los diputados mendocinos

Por Facundo La Rosa
Marcha federal de las universidades: una multitud protestó en Mendoza contra del veto de Javier Milei video
Manifestación

Marcha federal de las universidades: una multitud protestó en Mendoza contra del veto de Javier Milei

Por Luis Calizaya