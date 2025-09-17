Sobreseyeron de la causa a la docente de Tupungato acusada por distribuir material de abuso infantil

Luego de una ardua investigación judicial, la docente de Tupungato acusada de presunta distribución de material de abuso sexual infantil, fue sobreseída. La Justicia de Mendoza tomó la decisión este miércoles al mediodía, durante una audiencia ágil en Valle de Uco .

El juez Fernando Ugarte dictó el sobreseimiento de la vicedirectora de 52 años de una escuela del departamento de Tupungato. Según fuentes judiciales, la mujer iniciaría acciones legales contra la Justicia , ya que considera que el fiscal del caso, Javier Fossaroli, no actuó correctamente durante el procedimiento de su detención.

Sin embargo, fue el propio fiscal Fossaroli quien solicitó el cierre de la investigación , al confirmarse que fue la nieta de la docente quien utilizó el teléfono —que estaba en desuso— para grabar el video. En Cámara Gesell , la niña declaró que ella misma había grabado el contenido porque había visto a otras chicas mayores realizar grabaciones similares y luego intentó subirlo a YouTube .

Debido a esta acción, Google activó de inmediato una alerta internacional , al detectar que desde un domicilio en Tupungato se intentaba subir un video con contenido sexual de una menor , lo que motivó el aviso a la Justicia local y el inicio de la investigación.

"Acabo de ser sobreseída de la causa. Alegría absoluta porque está comprobado que soy inocente de los cargos y estoy libre de la imputación", expresó la docente en diálogo con Sitio Andino. Además agregó que "el próximo paso es asistir a una audiencia indagatoria organizada por la DGE. Estoy a la espera de ese paso decisivo para mi carrera docente".

Los detalles del caso que impactó a Tupungato

Tras darse a conocer el caso, ese mismo día se realizaron tres allanamientos simultáneos, uno de ellos en la casa de la docente. Allí se secuestró un celular desde el que se habría intentado subir el material. Con esa evidencia, la mujer fue detenida en su lugar de trabajo, pasó alrededor de siete horas bajo arresto y luego recuperó la libertad bajo fianza.

YouTube - 324179 Google activó de inmediato una alerta internacional, al detectar que se intentaba subir un video con contenido sexual de una menor

En aquel momento, la noticia impactó con fuerza, pero a los pocos días la investigación comenzó a aclararse. El abogado de la docente, Juan Franco Ferraris, contó a diferentes medios que al ver el expediente reconoció a la menor que aparecía en el video: se trataba de su nieta de 11 años.

En paralelo, la Dirección General de Escuelas había apartado a la educadora de su cargo y luego la suspendió sin goce de haberes. Ahora, con la resolución judicial, resta que la institución defina cuál será su futuro laboral.