En imágenes: se inauguró el tramo II de la Nueva Panamericana

El gobernador Alfredo Cornejo habilitó este miércoles el tramo II de la Nueva Ruta Panamericana (RP Nº 82) , una obra estratégica que moderniza ocho kilómetros entre el Intercambiador de La Tijera y la Rotonda Gobernador Ortiz , transformándola en una autopista urbana de doble vía .

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#ObraPública | Cornejo inauguró el Tramo II de la Nueva Panamericana en Mendoza Este miércoles, el gobernador @alfredocornejo dejó habilitado el Tramo II de la Ruta Panamericana (RP Nº 82), una obra clave que moderniza ocho kilómetros entre el Intercambiador de La Tijera y la Rotonda Gobernador Ortiz, transformándola en una autopista urbana de doble vía. El nuevo corredor incluye: 5 intercambiadores (La Tijera, Besares, ingreso al Colegio San Jorge, Pueyrredón y Guardia Vieja) Calles colectoras y ciclovía bidireccional de 2,50 m Veredas y sendas peatonales seguras Paradores para transporte público Iluminación LED y señalización integral Con este avance, la provincia no solo mejora la seguridad y movilidad para más de 25.000 vehículos diarios, sino que también recupera un histórico circuito turístico que conecta el Área Metropolitana con Cacheuta y Potrerillos, potenciando el turismo, la economía y el desarrollo urbano del piedemonte. Cornejo destacó: > “Hace décadas que en Mendoza no se realiza una obra vial de esta magnitud. Esta ruta marcará el crecimiento futuro de la ciudad hacia el piedemonte y permitirá preservar las tierras productivas del llano”. Además, subrayó que la obra se ejecutó con triple turno y financiamiento bien administrado, y que pese a las molestias que generó, “valió la pena: hoy las propiedades de la zona valen más y esta ruta impulsará el turismo, la economía local y la conectividad con Chile”. Una infraestructura que integra movilidad, seguridad y desarrollo turístico para uno de los corredores más importantes de Mendoza. Más información en sitioandino.com #Mendoza #Obras #Cornejo #RutaPanamericana #Turismo #Desarrollo #Conectividad"

PROMESA O REALIDAD Presupuesto 2026: qué perspectivas hay para los haberes de los jubilados y pensionados

Lotería de Santa Fe Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3305 del miércoles 17 de septiembre

La traza está preparada para mejorar la seguridad vial y la movilidad de los más de 25 mil vehículos que circulan a diario , cifra que crece hasta un 40% en temporada turística.

Según detallaron las autoridades, la obra permite recuperar el circuito turístico que conecta el Área Metropolitana con Cacheuta y Potrerillos , consolidando un corredor clave para el desarrollo urbano, económico y turístico del piedemonte mendocino.

Inauguración panamerica Así quedó la nueva trama habilitada de la Ruta Provincial 82, en Luján de Cuyo. Foto: Gobierno de Mendoza

Cornejo sobre la nueva panamericana: “Hace décadas que no se hace una obra vial de esta magnitud”

Durante la inauguración, Cornejo destacó que “hace décadas que en Mendoza no se realiza una obra vial de esta magnitud” y subrayó que la Panamericana marcará el crecimiento de la ciudad hacia el piedemonte, preservando las tierras más productivas del llano.

El mandatario señaló además que la infraestructura potenciará el turismo y la conectividad con Chile y el Perilago de Potrerillos, y remarcó que el proyecto fue posible gracias a una administración ordenada y al financiamiento del BID. “Sabemos que toda gran obra genera molestias, pero este esfuerzo valió la pena”, afirmó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/1968483120841109981&partner=&hide_thread=false Hoy damos un paso más en la refuncionalización de la Nueva Panamericana Ruta 82. Ocho kilómetros nuevos del Tramo ll, entre el Intercambiador de La Tijera y la Rotonda Gobernador Ortiz, que transforman este camino en una verdadera autopista urbana de doble vía.



En mi primer… pic.twitter.com/ELIkQUW8rZ — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) September 18, 2025

“Un ejemplo de financiamiento bien utilizado”

Por su parte, el ministro de Gobierno Natalio Mema valoró que la ruta “es un ejemplo de cómo el financiamiento bien utilizado transforma la provincia”.

Recordó que el proyecto atravesó la pandemia, la crisis económica y cambios de gestión, pero igualmente se concretó. “Es una obra que parecía imposible y hoy está terminada”, señaló.

La subsecretaria de Planificación Territorial, Marité Badui, explicó que la Panamericana es una intervención estratégica para ordenar el crecimiento urbano en una zona de fuerte expansión.

En tanto, el titular de Vialidad, Osvaldo Romagnoli, sostuvo que “es una obra que debe ser orgullo de los mendocinos, construida con los más altos estándares de seguridad vial”.

Ruta Panamericana, Ruta Provincial 82, inauguración segundo tramo 17-09-25 Funcionarios provinciales y municipales participaron de la inauguración del nuevo tramo de la Panamericana. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Impacto en el turismo y la economía de Luján de Cuyo

El intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, resaltó que hacía más de 50 años que no se hacía una obra vial de esta magnitud en la provincia y calificó la Panamericana como “una obra moderna y transformadora, no solo para Luján sino para toda Mendoza”.

Por su parte, la representante del BID en Argentina, Viviana Alva Hart, destacó que la modernización de la ruta mejora la seguridad, la conectividad y la calidad de vida de miles de mendocinos.

En tanto, la presidenta del Emetur, Gabriela Testa, subrayó que la nueva traza fortalece la oferta turística, al conectar la ciudad con destinos estratégicos como Cacheuta y Potrerillos.