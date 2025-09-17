Aumentaron por ley las pensiones a los veteranos de Malvinas en Mendoza: en cuánto quedaron

La nueva norma establece que la pensión será mensual, vitalicia, inembargable y compatible con cualquier otro beneficio previsional o empleo.
Veteranos de Malvinas Mendoza
Los veteranos de la Guerra de Malvinas de Mendoza percibirán una pensión de alrededor $580.000 mensuales.
Foto: Gentileza
Aumento de las pensiones a veteranos: qué dijeron los diputados
Según explicaron sus autores, el cambio tiene un costo fiscal reducido, pero significa un alivio económico clave para los veteranos, en su mayoría mayores de 60 años.
“El aumento es una reafirmación de los valores democráticos, patrióticos y de justicia que deben guiar al Estado hacia quienes ofrecieron su vida”, sostuvo Sat.
El miembro informante, Jorge López (UCR), destacó que el dictamen reunió diferentes iniciativas y que se trata de un “reclamo histórico” finalmente consensuado. Todos los bloques acompañaron la votación, con la presencia de excombatientes en el recinto.
Legisladores de distintas fuerzas remarcaron que se trata de un acto de justicia y de reconocimiento institucional.
Algunos, como Edgardo Civit Evans, resaltaron el impacto en la calidad de vida de los veteranos y sus familias. Otros, como Germán Gómez (PJ), recordaron que “un soldado no muere en el frente de batalla sino cuando su patria lo olvida”.
Mauricio Sat, senado 2025
Mauricio Sat, uno de los autores del proyecto que aumenta la pensión a veteranos de Malvinas.
Foto: Prensa Partido Justicialista
Un reconocimiento que trasciende lo económico
Desde el oficialismo y la oposición coincidieron en que la medida no tiene banderías políticas. “Es un paso adelante muy importante desde lo espiritual para nuestra sociedad”, señaló Gustavo Cairo (LLA).
En el mismo sentido, la diputada Laura Balsells Miró (PRO) afirmó que no se trata solo de un trámite administrativo, sino de un gesto de valoración y respeto hacia los héroes.
Con esta ley, Mendoza se suma a otras provincias que ya actualizaron sus regímenes de pensiones para excombatientes, en busca de mayor equidad federal.