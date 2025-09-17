Aumentaron por ley las pensiones a los veteranos de Malvinas en Mendoza: en cuánto quedaron

Las pensiones honoríficas para los excombatientes de Malvinas en Mendoza subirán de $380 mil a cerca de $570 mil . El incremento se debe a la modificación de la Ley 6.772 , que actualiza el haber de dos a tres veces la asignación de la clase 013 del escalafón provincial . La Cámara de Diputados convirtió en ley la medida con el respaldo unánime de todos los bloques .

La iniciativa fue impulsada por los peronistas Mauricio Sat y Mercedes Derrache , con el acompañamiento de un proyecto del diputado Juan Pablo Gulino (PJ) .

Protesta y violencia institucional Omar Félix fue reprimido durante una marcha universitaria en San Rafael

La nueva norma establece que la pensión será mensual, vitalicia, inembargable y compatible con cualquier otro beneficio previsional o empleo .

Según explicaron sus autores, el cambio tiene un costo fiscal reducido , pero significa un alivio económico clave para los veteranos , en su mayoría mayores de 60 años.

Los veteranos de la Guerra de Malvinas de Mendoza percibirán una pensión de alrededor $580.000 mensuales.

“El aumento es una reafirmación de los valores democráticos, patrióticos y de justicia que deben guiar al Estado hacia quienes ofrecieron su vida”, sostuvo Sat.

El miembro informante, Jorge López (UCR), destacó que el dictamen reunió diferentes iniciativas y que se trata de un “reclamo histórico” finalmente consensuado. Todos los bloques acompañaron la votación, con la presencia de excombatientes en el recinto.

Legisladores de distintas fuerzas remarcaron que se trata de un acto de justicia y de reconocimiento institucional.

Algunos, como Edgardo Civit Evans, resaltaron el impacto en la calidad de vida de los veteranos y sus familias. Otros, como Germán Gómez (PJ), recordaron que “un soldado no muere en el frente de batalla sino cuando su patria lo olvida”.

Mauricio Sat, senado 2025 Mauricio Sat, uno de los autores del proyecto que aumenta la pensión a veteranos de Malvinas. Foto: Prensa Partido Justicialista

Un reconocimiento que trasciende lo económico

Desde el oficialismo y la oposición coincidieron en que la medida no tiene banderías políticas. “Es un paso adelante muy importante desde lo espiritual para nuestra sociedad”, señaló Gustavo Cairo (LLA).

En el mismo sentido, la diputada Laura Balsells Miró (PRO) afirmó que no se trata solo de un trámite administrativo, sino de un gesto de valoración y respeto hacia los héroes.

Con esta ley, Mendoza se suma a otras provincias que ya actualizaron sus regímenes de pensiones para excombatientes, en busca de mayor equidad federal.