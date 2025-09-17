Legislatura de Mendoza

Aumentaron por ley las pensiones a los veteranos de Malvinas en Mendoza: en cuánto quedaron

Diputados sancionó por unanimidad la ley que eleva el haber de los excombatientes. El beneficio es vitalicio, inembargable y compatible con otros ingresos.

Reconocimiento legislativo a los veteranos de Malvinas de Mendoza

Reconocimiento legislativo a los veteranos de Malvinas de Mendoza

Foto: Yemel Fil

La iniciativa fue impulsada por los peronistas Mauricio Sat y Mercedes Derrache, con el acompañamiento de un proyecto del diputado Juan Pablo Gulino (PJ).

Represión en San Rafael en la marcha universitaria
Protesta y violencia institucional

Omar Félix fue reprimido durante una marcha universitaria en San Rafael
Diputados le dio otro golpe parlamentario al presidente video
Congreso nacional

Doble rechazo a los vetos de Milei: cómo votaron los diputados mendocinos

La nueva norma establece que la pensión será mensual, vitalicia, inembargable y compatible con cualquier otro beneficio previsional o empleo.

Veteranos de Malvinas Mendoza
Los veteranos de la Guerra de Malvinas de Mendoza percibirán una pensión de alrededor $580.000 mensuales.

Los veteranos de la Guerra de Malvinas de Mendoza percibirán una pensión de alrededor $580.000 mensuales.

Aumento de las pensiones a veteranos: qué dijeron los diputados

Según explicaron sus autores, el cambio tiene un costo fiscal reducido, pero significa un alivio económico clave para los veteranos, en su mayoría mayores de 60 años.

El aumento es una reafirmación de los valores democráticos, patrióticos y de justicia que deben guiar al Estado hacia quienes ofrecieron su vida”, sostuvo Sat.

El miembro informante, Jorge López (UCR), destacó que el dictamen reunió diferentes iniciativas y que se trata de un “reclamo histórico” finalmente consensuado. Todos los bloques acompañaron la votación, con la presencia de excombatientes en el recinto.

Legisladores de distintas fuerzas remarcaron que se trata de un acto de justicia y de reconocimiento institucional.

Algunos, como Edgardo Civit Evans, resaltaron el impacto en la calidad de vida de los veteranos y sus familias. Otros, como Germán Gómez (PJ), recordaron que “un soldado no muere en el frente de batalla sino cuando su patria lo olvida”.

Mauricio Sat, senado 2025
Mauricio Sat, uno de los autores del proyecto que aumenta la pensi&oacute;n a veteranos de Malvinas.

Mauricio Sat, uno de los autores del proyecto que aumenta la pensión a veteranos de Malvinas.

Un reconocimiento que trasciende lo económico

Desde el oficialismo y la oposición coincidieron en que la medida no tiene banderías políticas. “Es un paso adelante muy importante desde lo espiritual para nuestra sociedad”, señaló Gustavo Cairo (LLA).

En el mismo sentido, la diputada Laura Balsells Miró (PRO) afirmó que no se trata solo de un trámite administrativo, sino de un gesto de valoración y respeto hacia los héroes.

Con esta ley, Mendoza se suma a otras provincias que ya actualizaron sus regímenes de pensiones para excombatientes, en busca de mayor equidad federal.

