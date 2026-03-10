10 de marzo de 2026
La atleta argentina Candela Cerrone ganó la Stanley Marathon en Malvinas, el maratón más austral del mundo

La reconocida atleta argentina se quedó con la Stanley Marathon en las anheladas Islas Malvinas tras completar la prueba en 3h14m30s. Mirá lo sucedido.

La atleta&nbsp;Candela Cerrone ganó la Stanley Marathon, considerada el maratón más austral del mundo.

La atleta Candela Cerrone ganó la Stanley Marathon, considerada el maratón más austral del mundo.

Por Sitio Andino Deportes

La atleta argentina Candela Cerrone, nacida en Pinamar, logró un destacado triunfo internacional al imponerse en la 15ª edición de la Stanley Marathon, disputada este domingo en las Islas Malvinas.

La corredora completó los 42,195 kilómetros en 3 horas, 14 minutos y 30 segundos, tiempo que le permitió quedarse con el primer puesto en la categoría femenina de una competencia considerada el maratón más austral del mundo.

Un circuito extremo en las Islas Malvinas

La carrera volvió a mostrar las particularidades que la convierten en una de las pruebas más exigentes del calendario internacional. El circuito se caracteriza por fuertes ráfagas de viento, terreno irregular y condiciones climáticas adversas, factores que obligan a los atletas a un gran esfuerzo físico durante toda la competencia.

Además, existe una particularidad reglamentaria: los corredores no pueden competir con insignias nacionales en su indumentaria, por lo que Candela Cerrone participó sin símbolos argentinos. Aun así, la atleta celebró con emoción tras cruzar la línea de llegada en uno de los escenarios más desafiantes del atletismo mundial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/somoscorta/status/2031005014349529530&partner=&hide_thread=false

La emoción tras cruzar la meta

Luego de quedarse con la victoria, la corredora argentina explicó lo que significó completar la prueba en condiciones tan exigentes. La atleta expresó: “Fue todo muy emotivo y también muy duro”.

El triunfo de Candela Cerrone se transformó en un logro importante para el atletismo argentino, en una competencia que cada año convoca a corredores de diferentes países atraídos por el desafío deportivo y las condiciones únicas del circuito.

Preguntas clave sobre la victoria de Candela Cerrone

Quién es Candela Cerrone

Es una atleta argentina nacida en Pinamar que compite en pruebas de maratón.

Qué carrera ganó Candela Cerrone

Se consagró campeona de la Stanley Marathon en las Islas Malvinas.

Qué tiempo hizo Candela Cerrone en la carrera

La corredora completó el maratón en 3 horas, 14 minutos y 30 segundos.

Por qué es especial la Stanley Marathon

Es considerada el maratón más austral del mundo.

