¿Vuelve el Fútbol gratis? Un dirigente reveló el plan de AFA para transmitir torneos por LPF Play

El dirigente cordobés Emeterio Farías aseguró que la AFA analiza un sistema para ver el fútbol argentino gratis mediante LPF Play.

El tesorero de la Liga Cordobesa de Fútbol , Emeterio Farías , aseguró que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) trabaja en un proyecto para que los hinchas puedan ver todos los torneos del fútbol argentino de manera gratuita mediante una plataforma propia.

Según explicó el dirigente en declaraciones radiales, el plan estaría vinculado al desarrollo de LPF Play , la aplicación impulsada por la AFA que actualmente transmite competencias del ascenso y otros contenidos del fútbol nacional.

“Es un día histórico para la Asociación del Fútbol Argentino y para todos los futboleros del país”, señaló Farías al referirse al avance de la iniciativa.

De acuerdo con lo que detalló el dirigente cordobés, el objetivo es que la plataforma permita ver todas las competencias organizadas por la AFA . “Se pone en marcha un sistema donde vamos a tener una plataforma para ver todos los campeonatos que organiza AFA ”, explicó Farías.

En ese sentido, aseguró que la idea incluye transmisiones de distintas disciplinas y categorías del fútbol argentino. “Se va a poder ver el fútbol femenino, el masculino, fútbol playa, todo el futsal y todas las competencias que organiza AFA. Todo el fútbol de Primera también”, sostuvo.

LPF Play y la comparación con Fútbol para Todos

Farías incluso comparó el proyecto con el recordado programa estatal que transmitía los partidos del torneo local. “Vuelve así como fue Fútbol para Todos, así va a ser esta plataforma”, afirmó el dirigente al explicar el alcance que podría tener el sistema.

Según su visión, la aplicación permitiría que todos los argentinos puedan acceder a los partidos sin costo. “La aplicación va a ser gratuita y la van a poder ver todos los argentinos que quieran seguir este deporte”, agregó.

Sin embargo, el posible avance de este modelo abre interrogantes sobre los actuales contratos de televisación que tiene la Liga Profesional con las empresas encargadas de transmitir los partidos.

Por ahora, desde la AFA no hubo confirmación oficial sobre cómo se implementaría este sistema ni qué impacto tendría en los acuerdos vigentes por los derechos audiovisuales del fútbol argentino.

Preguntas y respuestas clave sobre el posible fútbol gratis en Argentina

¿La AFA planea transmitir el fútbol argentino gratis?

Según el dirigente cordobés Emeterio Farías, la AFA trabaja en un proyecto para transmitir los torneos del fútbol argentino mediante la plataforma LPF Play, con acceso gratuito para los hinchas.

¿Qué es LPF Play?

LPF Play es una plataforma digital vinculada a la Liga Profesional que transmite partidos del ascenso y otros contenidos del fútbol argentino, y podría ampliar su oferta en el futuro.

¿Qué torneos se podrían ver gratis en LPF Play?

El proyecto mencionado incluiría fútbol masculino, fútbol femenino, futsal, fútbol playa y otras competencias organizadas por la AFA, además de torneos de Primera División.

¿Podría volver un sistema similar a Fútbol para Todos?

La iniciativa fue comparada por dirigentes con Fútbol para Todos, el programa que transmitía partidos de manera abierta en Argentina, aunque todavía no hay anuncios oficiales sobre su implementación.