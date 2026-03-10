Claudio Tapia lanzó una fuerte advertencia en la presentación de LPF Play y habló del futuro del fútbol

Claudio Tapia encabezó en Buenos Aires la presentación de LPF Play, la nueva plataforma digital del fútbol argentino.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) , Claudio Tapia , reapareció públicamente este lunes en Buenos Aires durante la presentación oficial de LPF Play , la nueva plataforma digital de la Liga Profesional. En el cierre del acto lanzó una frase cargada de tensión política y judicial que sacudió al ambiente del fútbol argentino.

“Muchos van a transpirar como transpiraba yo cuando hacía calor, pero de vergüenza, porque la verdad va a salir a la luz ”, expresó Tapia ante dirigentes, periodistas y representantes de clubes.

Reforma en el fútbol argentino "Chiqui" Tapia sorprendió con un anuncio: un torneo profesional federal para todo el país

quieren adeptos Un dirigente aseguró que la AFA planea volver al fútbol gratuito

La declaración fue interpretada como una advertencia hacia sectores críticos de la conducción del fútbol argentino , en un contexto atravesado por discusiones políticas, judiciales y comerciales vinculadas a los derechos de televisación.

Durante la presentación, Tapia defendió el lanzamiento de LPF Play y sostuvo que la plataforma representa un cambio estratégico en la forma de distribuir los contenidos del fútbol argentino . “El fútbol vuelve a manos del fútbol. Los dueños del fútbol vuelven a ser los clubes”, afirmó el presidente de la AFA.

#ALERTA | Claudio #Tapia en el tercer encuentro de dirigentes del interior "Y hay una segunda noticia: vamos a jugar un nuevo torneo profesional federal. Cada provincia tendrá un equipo jugando en el nuevo torneo profesional que lanzaremos este año: cada equipo que represente… pic.twitter.com/R3kxeOm3HW

Según datos difundidos por la propia organización, LPF Play ya registra números iniciales relevantes desde su puesta en marcha:

455.000 usuarios únicos registrados

Más de 3,3 millones de visualizaciones

Transmisiones en más de 150 países

175 partidos emitidos en vivo

La plataforma ofrece transmisiones de categorías del ascenso, fútbol femenino, divisiones juveniles, futsal y otros contenidos, además de resúmenes y programas vinculados con la Liga Profesional.

El debate sobre el acceso al fútbol para los hinchas

El lanzamiento de LPF Play también reactivó una discusión histórica en el fútbol argentino: el acceso de los hinchas a los partidos.

Aunque durante la presentación no se anunciaron cambios en el sistema de televisación de la Primera División, la apuesta por una plataforma propia generó comparaciones inevitables con la experiencia de Fútbol para Todos, que durante varios años permitió ver los encuentros de manera abierta.

En ese marco, desde la AFA sostienen que la prioridad es recuperar el control sobre los contenidos y ampliar la difusión del fútbol argentino, aunque el debate sobre un modelo de acceso más amplio para los hinchas quedó instalado hacia el futuro.

Preguntas y respuestas clave sobre LPF Play

¿Qué es LPF Play?

LPF Play es la nueva plataforma digital impulsada por la AFA y la Liga Profesional que transmite partidos y contenidos relacionados con el fútbol argentino, incluyendo torneos del ascenso, fútbol femenino y futsal.

¿Qué dijo Chiqui Tapia en la presentación de LPF Play?

Durante el acto de lanzamiento, Claudio “Chiqui” Tapia advirtió que “muchos van a transpirar de vergüenza porque la verdad va a salir a la luz”, en una frase interpretada como respuesta a críticas y tensiones políticas en el fútbol argentino.

¿Cuántos usuarios tiene LPF Play?

Según datos oficiales de la AFA, la plataforma ya cuenta con 455.000 usuarios únicos y más de 3,3 millones de visualizaciones, además de transmisiones en más de 150 países.

¿Qué contenido se puede ver en LPF Play?

LPF Play transmite partidos del ascenso, fútbol femenino, divisiones juveniles, futsal y programas vinculados a la Liga Profesional, además de resúmenes y contenidos exclusivos del fútbol argentino.