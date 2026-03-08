Claudio Fabián Tapia anunció un nuevo campeonato profesional con representación de todo el país

En un encuentro con dirigentes del interior del país, Claudio Fabián Tapia , presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), anunció la creación de un nuevo torneo profesional que tendrá representantes de las 24 provincias .

Durante un fin de semana en el que el fútbol argentino se encuentra de paro debido en repudio a la denuncia de ARCA por presunta evasión impositiva, Claudio Tapia volvió a reivindicar el carácter federal del deporte rey en nuestro país .

Sobre el final del encuentro, le informó a los presentes la creación de un nuevo campeonato: "Con mucho orgullo decimos que tenemos una Liga Profesional de 30 equipos. Nosotros asumimos el compromiso de ser solidarios con todas las categorías. Decirles que los derechos del fútbol argentino vuelven a ser para los clubes del fútbol argentino. Para terminar, decirles gracias a cada uno de los dirigentes que representan a los clubes de todo nuestro país. Y hay una segunda noticia: vamos a jugar un nuevo torneo profesional federal ".

" Cada provincia tendrá un equipo jugando en el nuevo torneo profesional que lanzaremos este año. Cada equipo que represente a su provincia tendrá ocho contratos profesionales pagos por la AFA , como ocurrió con el fútbol femenino cuando comenzó su profesionalización. Al fútbol femenino lo vamos a ayudar profesionalizándolo, llevamos cinco años aportando para que el fútbol femenino siga creciendo", explicó.

Pese a que no dio más detalles acerca del flamante campeonato, se espera que en los próximos meses el ente madre del fútbol argentino explique cómo será el formato y cuáles serán los equipos participantes.

"Nos propusimos que el fútbol sea federal, estar al lado de cada uno de los clubes que lo necesitaran, que el federalismo le diera la posibilidad a todos. Por eso tenemos un torneo de 30 equipos, una Primera Nacional con 36 equipos, porque defendemos el federalismo. Por eso tenemos la Copa País, para que todas las provincias del interior se vean representadas", concluyó Tapia, recalcando la importancia de un fútbol que no esté centralizado.

Tras el paro de este fin de semana, la actividad regresará este martes, con el inicio de la décima jornada del Torneo Apertura de Primera División. El ascenso, por su parte, retornará el próximo viernes, con el encuentro entre Atlético Rafaela y San Martín de San Juan, que abrirá la quinta fecha de la Primera Nacional.