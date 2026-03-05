Paro AFA: cuánto dinero pierde un club por cada fecha sin fútbol

La suspensión de la fecha 9 del Torneo Apertura de la AFA impacta directamente en las finanzas de los clubes.

La suspensión de la fecha 9 del Torneo Apertura por el conflicto entre la AFA y el organismo recaudador ARCA provocó un fuerte impacto económico en el fútbol argentino. Cada fin de semana sin actividad implica millones de pesos que los clubes dejan de recaudar , afectando especialmente a las instituciones con menor respaldo financiero.

La medida impulsada por la conducción de Claudio “Chiqui” Tapia generó un freno en el calendario y también en la caja de los equipos, que dependen en gran parte del ingreso que produce el día de partido.

Según estimaciones del sector, un club de Primera División puede perder cerca de 450 millones de pesos por cada fecha suspendida .

venta de entradas

plateas

Día del Club

gastronomía dentro del estadio

merchandising oficial en las inmediaciones

Cuando el estadio no abre, todo ese flujo económico se corta de manera inmediata, mientras que los costos del plantel, el personal y el mantenimiento continúan.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clarincom/status/2029519796862103866&partner=&hide_thread=false POSTERGARON LA INDAGATORIA A “CHIQUI” TAPIA



La indagatoria al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, por la causa por la retención indebida de impuestos y tributos por $19.300 millones fue postergada una semana y se realizará el jueves 12 de marzo.



El juez Diego Amarante… pic.twitter.com/j5v9HDYxwm — Clarín (@clarincom) March 5, 2026

Los clubes chicos, los más afectados por el parate

Si bien las instituciones grandes tienen mayor respaldo económico, los clubes con presupuestos más ajustados son los que sufren el impacto más fuerte.

Muchos equipos del ascenso y de Primera con menor masa societaria dependen casi exclusivamente de la recaudación de los partidos y de los derechos de televisión. Por eso, cada jornada sin fútbol complica la planificación financiera y obliga a las dirigencias a reorganizar sus cuentas.

En ese contexto, la disputa judicial que involucra a la AFA por una presunta deuda cercana a 19.353 millones de pesos en aportes no depositados termina generando consecuencias directas en la economía cotidiana del fútbol argentino.

Preguntas y respuestas clave sobre el impacto económico del paro del fútbol argentino

¿Cuánto dinero pierde un club por una fecha sin fútbol?

Un club de Primera División puede perder cerca de 450 millones de pesos por jornada cuando se suspende una fecha del campeonato.

¿Por qué se suspendió la fecha del Torneo Apertura?

La AFA decidió frenar la actividad en medio de un conflicto judicial con el organismo recaudador ARCA por una presunta deuda previsional.

¿Qué ingresos se pierden cuando no hay partidos?

Los clubes dejan de recaudar por entradas, plateas, Día del Club, gastronomía y merchandising en el estadio.

¿Qué clubes son los más afectados por el parate?

Los clubes con menor presupuesto y menor masa societaria son los más perjudicados, ya que dependen en gran parte de la recaudación del día de partido.