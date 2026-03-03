3 de marzo de 2026
La AFA define si levanta el paro y el fútbol argentino espera ¿Se juega la Fecha 9 del Apertura 2026?

La apuntada AFA decide este martes si levanta el paro que afecta al Fútbol argentino y pone en duda la Fecha 9 del Torneo Apertura 2026. Mirá el panorama.

La AFA vive horas de zozobra. 

El Fútbol argentino atraviesa horas decisivas. La AFA definirá este martes 3 de marzo si levanta el paro que suspendió la actividad entre el jueves 5 y el domingo 8, lo que pone en suspenso la disputa de la Fecha 9 del Torneo Apertura 2026 y toda la programación del Ascenso.

El conflicto judicial que puso en jaque al Fútbol argentino

El detonante fue la denuncia por presuntas irregularidades fiscales que involucra a la conducción de la AFA. Las fechas del paro coinciden con la convocatoria a indagatoria de Tapia y otros dirigentes, lo que profundizó el clima político y deportivo.

Aunque desde Viamonte hablaron de respaldo mayoritario de los clubes, no todos los equipos se pronunciaron públicamente. Algunos manifestaron apoyo en la última jornada, mientras que otros optaron por el silencio.

En paralelo, la posibilidad de que la Justicia postergue las indagatorias abrió una ventana para que el Comité Ejecutivo evalúe dar marcha atrás con la huelga.

El calendario 2026 y la presión por reanudar la Fecha 9

El contexto no es menor: el calendario 2026 está ajustado por el Mundial y no hay demasiado margen para reprogramaciones. La televisión, la logística y los compromisos internacionales agregan presión a la decisión.

Si la AFA decide levantar el paro, la actividad se retomaría según lo previsto desde el jueves 5, con el partido entre Gimnasia de Mendoza y Defensa y Justicia como uno de los encuentros programados. Si no hay acuerdo, la paralización podría extenderse y afectar más jornadas.

La decisión final marcará no solo el futuro inmediato de la Fecha 9, sino también la relación entre la AFA y el Gobierno Nacional en un año políticamente sensible.

¿Se juega la Fecha 9 del Torneo Apertura 2026 y qué define hoy la AFA sobre el paro del fútbol argentino?

La AFA define este martes 3 de marzo si levanta el paro previsto entre el 5 y el 8 de marzo. La medida fue tomada tras un conflicto judicial que involucra a Claudio Tapia y otros dirigentes. Si el Comité Ejecutivo decide dar marcha atrás, la Fecha 9 del Torneo Apertura 2026 se disputará normalmente; de lo contrario, la suspensión podría extenderse.

