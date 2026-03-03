3 de marzo de 2026
Sitio Andino
empate justo

Alfredo Berti valoró el empate de Independiente Rivadavia ante River: "Fuimos a buscarlo en todo momento"

El DT del Club Sportivo Independiente Rivadavia, Alfredo Berti, habló luego del 1-1 ante el Millonario y analizó lo sucedido. Mirá qué dijo.

Alfredo Berti se fue conforme.

 Por Martín Sebastián Colucci

Alfredo Berti analizó con serenidad el empate 1-1 entre el Club Sportivo Independiente Rivadavia y River en el estadio Malvinas Argentinas, por la octava fecha del Torneo Apertura 2026. El entrenador puso en valor el contexto del partido y la jerarquía del rival, más allá del momento institucional que atraviesa el Millonario tras la salida de Marcelo Gallardo.

Jugamos con un rival de jerarquía, independientemente de su actualidad. Todos sus jugadores son de categoría”, remarcó el DT, quien consideró que su equipo tuvo situaciones claras en el primer tiempo para quedarse con los tres puntos.

Según Berti, la Lepra generó “cuatro o cinco chances” en la primera mitad para sacar ventaja mayor, aunque reconoció que el segundo tiempo fue más parejo. “El complemento se tornó equilibrado, como suele pasar en el fútbol argentino: mucha paridad, físico y estrategia”, explicó.

En el inicio, Independiente Rivadavia se plantó con línea de cinco defensores, pero luego sumó un volante más y pasó a línea de cuatro en los últimos minutos, en un intento por presionar y quedarse con la victoria.

Hubiese sido justo ganarlo por lo que se hizo en los 90 minutos”, afirmó Berti, quien además destacó el crecimiento colectivo del plantel. “Estamos muy tranquilos y orgullosos de estos chicos. Van partido a partido y compiten de igual a igual”, agregó.

La Lepra sigue arriba y el Malvinas fue un sostén clave

Más allá del empate, Independiente Rivadavia continúa como líder de la Zona B del Torneo Apertura 2026, ratificando su gran arranque de campeonato.

El Malvinas Argentinas volvió a mostrar un marco imponente. La gente acompañó, empujó y reconoció el esfuerzo del equipo, que volvió a plantarse ante un rival grande sin achicarse.

El Azul del Parque ya piensa en lo que viene: debido al paro de la AFA, volverá a jugar el 11 de marzo a las 22hs frente a Barracas Central en el Bautista Gargantini.

Independiente Rivadavia empató 1-1 con River en el estadio Malvinas Argentinas por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026. Gonzalo Ríos marcó para la Lepra y Gonzalo Montiel empató para el Millonario. Alfredo Berti destacó la jerarquía del rival, aseguró que su equipo fue a buscar el triunfo en todo momento y sostuvo que hubiese sido justo ganar por lo hecho en los 90 minutos. El empate mantiene a la Lepra como líder de la Zona B.

La palabra de Alfredo Berti

La Lepra tuvo chances para ganarlo (Foto: Prensa CSIR).
sirve para crecer

Independiente Rivadavia igualó 1-1 con River y sigue en la cima del Apertura

