Alfredo Berti valoró el empate de Independiente Rivadavia ante River: "Fuimos a buscarlo en todo momento"

Alfredo Berti analizó con serenidad el empate 1-1 entre el Club Sportivo Independiente Rivadavia y River en el estadio Malvinas Argentinas , por la octava fecha del Torneo Apertura 2026. El entrenador puso en valor el contexto del partido y la jerarquía del rival, más allá del momento institucional que atraviesa el Millonario tras la salida de Marcelo Gallardo.

“ Jugamos con un rival de jerarquía, independientemente de su actualidad. Todos sus jugadores son de categoría ”, remarcó el DT, quien consideró que su equipo tuvo situaciones claras en el primer tiempo para quedarse con los tres puntos.

Según Berti, la Lepra generó “cuatro o cinco chances” en la primera mitad para sacar ventaja mayor , aunque reconoció que el segundo tiempo fue más parejo. “ El complemento se tornó equilibrado, como suele pasar en el fútbol argentino: mucha paridad, físico y estrategia ”, explicó.

El entrenador valoró especialmente la búsqueda constante del equipo . “Nos fuimos a buscar el partido en todo momento” , sostuvo, y detalló los ajustes tácticos que realizó durante el encuentro.

En el inicio, Independiente Rivadavia se plantó con línea de cinco defensores, pero luego sumó un volante más y pasó a línea de cuatro en los últimos minutos, en un intento por presionar y quedarse con la victoria.

“Hubiese sido justo ganarlo por lo que se hizo en los 90 minutos”, afirmó Berti, quien además destacó el crecimiento colectivo del plantel. “Estamos muy tranquilos y orgullosos de estos chicos. Van partido a partido y compiten de igual a igual”, agregó.

La Lepra sigue arriba y el Malvinas fue un sostén clave

Más allá del empate, Independiente Rivadavia continúa como líder de la Zona B del Torneo Apertura 2026, ratificando su gran arranque de campeonato.

El Malvinas Argentinas volvió a mostrar un marco imponente. La gente acompañó, empujó y reconoció el esfuerzo del equipo, que volvió a plantarse ante un rival grande sin achicarse.

El Azul del Parque ya piensa en lo que viene: debido al paro de la AFA, volverá a jugar el 11 de marzo a las 22hs frente a Barracas Central en el Bautista Gargantini.

