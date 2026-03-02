2 de marzo de 2026
Argentina cambió la imagen y se llevó un triunfo clave en su camino al Mundial 2027

La Selección de básquetbol de Argentina se recuperó del traspié ante Uruguay y venció con solidez a Panamá por 101 a 75. Los regresos de Deck y Campazzo, fundamentales.

Campazzo, una de las figuras del duelo disputado en Obras.

Foto: Prensa Confederación Argentina de Básquet
El equipo mostró carácter tras un inicio parejo y terminó resolviendo el partido con jerarquía y eficacia desde el perímetro. El conjunto dirigido por Pablo Prigioni lanzó 18 de 43 en triples y tuvo cinco jugadores en doble dígito, en una noche donde el juego colectivo y la intensidad defensiva marcaron la diferencia en el segundo tiempo.

Campazzo y Deck, los regresos claves en Argentina

Facundo Campazzo y Gabriel Deck fueron las grandes figuras con 25 puntos cada uno y se combinaron para 50 unidades, liderando la ofensiva en los momentos clave. El base cordobés, además, aportó diez asistencias y terminó con 27 de valoración.

Ambos habían estado ausentes en el duelo con Uruguay y su retorno fue fundamental para que la Selección se llevase un triunfo clave pensando en el Mundial de 2027.

Argentina comenzó mejor, con ritmo alto y buena circulación. Cinco triples en el primer cuarto le permitieron cerrar arriba 29-18, mostrando variantes ofensivas y contundencia desde el arranque.

En el segundo parcial, la ventaja llegó a ser de 15 puntos, pero Panamá reaccionó y llegó a colocarse a cinco antes del descanso. El primer tiempo terminó 48-41, con 10 triples convertidos por el conjunto nacional.

El tercer período fue más friccionado y Panamá llegó a ponerse a cuatro puntos. Sin embargo, un parcial de 10-0 impulsado por Campazzo cambió el rumbo del partido. La defensa zonal argentina complicó a la visita y el equipo volvió a tomar una ventaja de 13 de cara al último cuarto.

En el cierre, Argentina pisó el acelerador. Subió la intensidad defensiva, forzó pérdidas y llevó la diferencia por encima de los 20 puntos, sentenciando el encuentro con fluidez ofensiva y alta efectividad de larga distancia.

Además de Campazzo y Deck, Juan Ignacio Marcos y Nicolás Brussino sumaron 12 puntos cada uno, mientras que Agustín Cáffaro aportó 11 unidades y seis rebotes.

Como equipo, Argentina repartió 28 asistencias, reflejo de una noche donde la circulación y el juego asociado fueron determinantes.

Cómo queda el camino para Argentina hacia Qatar 2027

Con esta victoria, Argentina acumula tres triunfos y una derrota en la segunda fase clasificatoria, quedando bien posicionada de cara a la próxima ventana.

Los próximos compromisos serán del 2 al 5 de julio como visitante frente a Uruguay y Panamá, en el cierre de la primera etapa rumbo al Mundial de Qatar 2027.

