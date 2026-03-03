3 de marzo de 2026
Sitio Andino
con metas distintas

Así quedaron Independiente Rivadavia y Gimnasia en la tabla tras sus empates ante River y Boca

La Lepra y el Lobo se presentaron en una nueva fecha del Torneo Apertura 2026 y ambos sumaron un punto. Repasá lo sucedido.

La Lepra de Berti y el Lobo de Broggi consiguieron un punto.

La Lepra de Berti y el Lobo de Broggi consiguieron un punto.

Sebastián Villa fue consultado sobre una posible vuelta a Boca tras el 1-1 en el Malvinas.
Qué dijo Sebastián Villa sobre los rumores de su vuelta a Boca tras el empate de la Lepra con River
Alfredo Berti se fue conforme.
Alfredo Berti valoró el empate de Independiente Rivadavia ante River: "Fuimos a buscarlo en todo momento"

Del otro lado, Gimnasia de Mendoza empató 1-1 con Boca en la Bombonera, en un resultado que suma desde lo anímico y desde la tabla, pero que no lo saca de la zona baja. El Mensana transita su primer año en Primera División con el objetivo claro de sumar para no sufrir con el descenso, y cada punto fuera de casa adquiere valor estratégico.

Mientras Independiente Rivadavia pelea arriba y mira la clasificación a los playoffs, Gimnasia lucha en otro frente: el de la permanencia. La Lepra acumula confianza, puntos y respaldo; el Lobo mendocino necesita regularidad para escapar de los últimos puestos y evitar que la tabla anual se transforme en una amenaza.

Hoy la foto del campeonato muestra dos realidades distintas: la Lepra puntea y sueña en grande, mientras que el Mensana pelea cada fecha por consolidarse en la categoría.

¿Cómo quedaron Independiente Rivadavia y Gimnasia en la tabla tras empatar con River y Boca?

Independiente Rivadavia empató 1-1 con River en el Malvinas Argentinas y quedó líder de la Zona B con 17 puntos, a la espera del resultado de Belgrano. Gimnasia de Mendoza igualó 1-1 con Boca en la Bombonera y se mantiene en la parte baja de la Zona A, sumando en su primer año en Primera División para alejarse del descenso.

La Lepra tuvo chances para ganarlo (Foto: Prensa CSIR).
Independiente Rivadavia igualó 1-1 con River y sigue en la cima del Apertura

