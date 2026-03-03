Así quedaron Independiente Rivadavia y Gimnasia en la tabla tras sus empates ante River y Boca

La Lepra de Berti y el Lobo de Broggi consiguieron un punto.

Cómo se dio la historia para la Lepra y el Lobo La Lepra igualó 1-1 ante River en el estadio Malvinas Argentinas y se mantiene como líder de la Zona B con 17 puntos, al menos hasta que Belgrano complete su partido ante Huracán esta tarde. El equipo de Alfredo Berti volvió a mostrar solidez y competitividad ante un grande y sostiene un arranque que ilusiona a Mendoza.

Del otro lado, Gimnasia de Mendoza empató 1-1 con Boca en la Bombonera, en un resultado que suma desde lo anímico y desde la tabla, pero que no lo saca de la zona baja. El Mensana transita su primer año en Primera División con el objetivo claro de sumar para no sufrir con el descenso, y cada punto fuera de casa adquiere valor estratégico.

Mientras Independiente Rivadavia pelea arriba y mira la clasificación a los playoffs, Gimnasia lucha en otro frente: el de la permanencia. La Lepra acumula confianza, puntos y respaldo; el Lobo mendocino necesita regularidad para escapar de los últimos puestos y evitar que la tabla anual se transforme en una amenaza.

Hoy la foto del campeonato muestra dos realidades distintas: la Lepra puntea y sueña en grande, mientras que el Mensana pelea cada fecha por consolidarse en la categoría. ¿Cómo quedaron Independiente Rivadavia y Gimnasia en la tabla tras empatar con River y Boca? Independiente Rivadavia empató 1-1 con River en el Malvinas Argentinas y quedó líder de la Zona B con 17 puntos, a la espera del resultado de Belgrano. Gimnasia de Mendoza igualó 1-1 con Boca en la Bombonera y se mantiene en la parte baja de la Zona A, sumando en su primer año en Primera División para alejarse del descenso. Todos los resultados Embed Las posiciones Embed