21 de febrero de 2026
Sitio Andino
La Lepra recibe a Independiente en el Gargantini: hora y dónde verlo

El Club Sportivo Independiente Rivadavia choca contra el Rojo por una nueva fecha del Torneo Apertura 2026. Mirá los detalles del duelo.

La Lepra mendocina busca la victoria (Foto: Prensa CSIR).

 Por Martín Sebastián Colucci

El Club Sportivo Independiente Rivadavia y el Club Atlético Independiente se enfrentarán este sábado desde las 17.00 en el Estadio Juan Bautista Gargantini, por la sexta fecha del Torneo Apertura 2026. El duelo promete alto voltaje: la Lepra ganó cuatro de sus cinco partidos, mientras que el Rojo llega invicto y en clara levantada.

El encuentro aparece como uno de los más atractivos de la jornada, con dos equipos que se consolidaron rápidamente como protagonistas del campeonato. Transmite ESPN Premiun.

Independiente Rivadavia ya conoce a su próximo rival en la Copa Argentina
¿Quién es?

Independiente Rivadavia ya conoce a su próximo rival en la Copa Argentina
La Lepra mendocina se quedó sin punta (Foto: Prensa CSIR).
noche olvidable

La Lepra fue pura impotencia y Belgrano le ganó 1-0 en el Gargantini

Con una identidad marcada, intensidad alta y fortaleza como local, la Lepra buscará recuperarse rápidamente ante su gente y volver a la senda del triunfo en un partido que puede marcar tendencia en la tabla.

El Rojo llega invicto y quiere seguir escalando

Del otro lado aparece Independiente, que tras empatar sus primeros tres encuentros logró despegar con victorias por 1-0 ante Platense en Vicente López y 2-0 frente a Lanús en Avellaneda, resultados que lo colocaron segundo en la Zona A con nueve unidades.

El equipo dirigido por Gustavo Quinteros tiene al Apertura como gran objetivo del semestre y busca otra victoria fuera de casa para no perderle pisada a Vélez, además de sumar pensando en la clasificación a copas internacionales de la próxima temporada. Entre sus cartas ofensivas se destaca el delantero Gabriel Ávalos, una de las referencias del ataque rojo.

Ernesto Antonio Contreras, símbolo del ciclismo mendocino y referencia histórica del deporte argentino.
