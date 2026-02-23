23 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Franco Colapinto

Vuelve la Fórmula 1 con Franco Colapinto en Australia y arranca una nueva era

La exigente Fórmula 1 inicia su temporada 2026 en Melbourne con el debut oficial del argentina Franco Colapinto como titular en Alpine. Mirá lo sucedido.

Franco Colapinto afrontará en Melbourne su primer campeonato completo en la Fórmula 1.

Franco Colapinto afrontará en Melbourne su primer campeonato completo en la Fórmula 1.

La Fórmula 1 vuelve a escena y lo hace con un condimento especial para Argentina. El Gran Premio de Australia marcará el inicio de la temporada 2026 y será el escenario del estreno oficial de Franco Colapinto como piloto titular de Alpine F1 Team desde la primera fecha.

Con apenas 22 años, el argentino afrontará su primer campeonato completo en la Máxima, luego de una pretemporada intensa y con enormes expectativas sobre su rendimiento.

Lee además
El termo con mate de Franco Colapinto, protagonista inesperado tras el cierre de los tests de la F1.
automovilismo

Franco Colapinto cerró la pretemporada de la F1 en Bahréin y un detalle inesperado revolucionó a los fans
Franco Colapinto completó 120 vueltas en Sakhir y cerró su preparación con una jornada exigente y positiva.

Gran cierre de Franco Colapinto en Bahréin: sexto puesto y liderazgo interno en Alpine

El clásico Circuito Albert Park, en Melbourne, será el punto de partida de un calendario que incluirá 30 competencias entre Grandes Premios y Sprints. Colapinto llega tras completar 352 vueltas en Baréin (más de 2.400 kilómetros) al mando del nuevo A526, con un mejor registro personal de 1:33.818, mientras que su compañero Pierre Gasly marcó 1:33.421. El mejor tiempo global fue para Charles Leclerc con Ferrari.

autos más livianos

chasis más cortos y angostos

potencia híbrida 50/50 entre motor térmico y eléctrico

cerca de 1.000 caballos de fuerza

eliminación del DRS

llegada de la aerodinámica activa

implementación del Manual Override Mode (MOM)

En este contexto completamente renovado, Colapinto tendrá su primera medida real en la elite mundial. Tras su paso por Williams y su incorporación definitiva a Alpine en 2025, el argentino enfrenta el desafío más importante de su carrera profesional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lanacionmas/status/2025706459267285005&partner=&hide_thread=false

Gran Premio de Australia 2026 – Días y horarios (Argentina)

Por la diferencia horaria, la actividad comenzará el jueves por la noche:

Jueves 5 de marzo

Práctica Libre 1 – 22.30

Viernes 6 de marzo

Práctica Libre 2 – 02.00

Práctica Libre 3 – 22.30

Sábado 7 de marzo

Clasificación – 02.00

Domingo 8 de marzo

Carrera principal – 01.00 (58 vueltas)

Comienza el sueño argentino en la Fórmula 1

El calendario recorrerá plazas históricas como Japón, Mónaco, Gran Bretaña, Brasil, Las Vegas y Abu Dhabi, pero para el público argentino el foco estará puesto en cada salida a pista de Colapinto, que buscará afirmarse en el segundo pelotón y acercarse progresivamente a los equipos dominantes: McLaren, Mercedes, Red Bull y Ferrari.

¿Cuándo corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Australia y a qué hora es la carrera?

Franco Colapinto debutará como piloto titular de Alpine en la Fórmula 1 2026 durante el Gran Premio de Australia. La carrera se disputará el domingo 8 de marzo a la 01.00 de Argentina, en el Circuito Albert Park de Melbourne, marcando su primer campeonato completo en la categoría reina.

Temas
Seguí leyendo

Franco Colapinto fue séptimo en Bahréin y cierra su pretemporada con buenas sensaciones en la Fórmula 1

Atento Franco Colapinto: la F1 elogia a Alpine y anticipa un salto de calidad para la temporada 2026

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1 tras una pretemporada alentadora

La UEFA sancionó a Gianluca Prestianni y el argentino se pierde la revancha Benfica–Real Madrid

Alerta Argentina porque España recupera a Gavi y suma peso para la Finalissima

Los números de la Vuelta de Mendoza 2026 que consagraron a Christian Moyano campeón histórico

Tomás Etcheverry venció a Tabilo y se consagró campeón del ATP 500 de Río

Marcelo Gallardo analiza su renuncia tras la caída con Vélez y River atraviesa horas decisivas

LO QUE SE LEE AHORA
Christian Moyano celebra el título tras diez exigentes etapas en la Vuelta de Mendoza.
el panorama completo

Los números de la Vuelta de Mendoza 2026 que consagraron a Christian Moyano campeón histórico

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 de hoy  domingo 22 de febrero: números ganadores del sorteo 3350
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 22 de febrero: números ganadores del sorteo 3350

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1342 del domingo 22 de febrero.
Juegos de azar

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1342 del domingo 22 de febrero

Telekino
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2416 y números ganadores del domingo 22 de febrero

Cornejo y Allasino festejaron en las elecciones 2026.
Elecciones 2026

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza festeja: ganó en tres de los seis municipios

Quiénes festejaron y quiénes se fueron derrotados este domingo.
Análisis

Ganadores y perdedores de una elección que el mendocino ignoró, pero dejó señales políticas fuertes