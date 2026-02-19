Franco Colapinto fue séptimo en Bahréin y cierra su pretemporada con buenas sensaciones en la Fórmula 1

El piloto argentino Franco Colapinto, al volante del Alpine F1 Team, finalizó séptimo en la primera sesión de este jueves de los tests oficiales de pretemporada de la Fórmula 1, que se desarrollan en el Circuito Internacional de Bahréin.
El argentino Franco Colapinto terminó top ten en los tests del duro Bahréin y completa su último día de pretemporada en la exigente Fórmula 1. Mirá lo sucedido.
En su último día completo de pruebas, el bonaerense completó 54 vueltas y marcó un mejor registro de 1:35,506, quedando a 2 segundos y 53 milésimas del líder, el británico Lando Norris (McLaren F1 Team).
Kilómetros clave, datos técnicos y sensaciones positivas para el argentino, que sigue dando pasos firmes en su adaptación a la máxima categoría.
Detrás de Norris apareció el neerlandés Max Verstappen (Red Bull Racing), a apenas 131 milésimas, mientras que el tercer puesto fue para el británico George Russell (Mercedes-AMG Petronas), a 658 milésimas.
También finalizaron por delante de Colapinto:
Alexander Albon (Williams Racing)
Gabriel Bortoleto (Audi F1 Team)
Oliver Bearman (Haas F1 Team)
En el fondo del clasificador quedaron Liam Lawson, Fernando Alonso, Lewis Hamilton y Valtteri Bottas.
La actividad para Colapinto continúa en la segunda sesión del día, entre las 9 y las 13 (hora argentina), que marcará el cierre definitivo de su pretemporada, ya que este viernes solo girará su compañero en Alpine, el francés Pierre Gasly.
Así, el argentino completa una semana intensa, con mucho rodaje, aprendizaje acelerado y confianza en alza.
Con la bandera argentina nuevamente presente en la Fórmula 1, Colapinto ajusta los últimos detalles para su estreno oficial en la categoría reina del automovilismo mundial.