19 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
automovilismo

Franco Colapinto fue séptimo en Bahréin y cierra su pretemporada con buenas sensaciones en la Fórmula 1

El argentino Franco Colapinto terminó top ten en los tests del duro Bahréin y completa su último día de pretemporada en la exigente Fórmula 1. Mirá lo sucedido.

Franco Colapinto giró fuerte en Bahréin y completó su última jornada de pruebas antes del arranque del Mundial.

Franco Colapinto giró fuerte en Bahréin y completó su última jornada de pruebas antes del arranque del Mundial.

Por Sitio Andino Deportes

El piloto argentino Franco Colapinto, al volante del Alpine F1 Team, finalizó séptimo en la primera sesión de este jueves de los tests oficiales de pretemporada de la Fórmula 1, que se desarrollan en el Circuito Internacional de Bahréin.

Lee además
Franco Colapinto se prepara para su primera temporada completa como piloto titular en la Fórmula 1.
automovilismo

Atento Franco Colapinto: la F1 elogia a Alpine y anticipa un salto de calidad para la temporada 2026
Franco Colapinto completó más de 100 vueltas en los tests y apunta al cierre de la pretemporada antes del debut oficial en Australia.
automovilismo

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1 tras una pretemporada alentadora

Kilómetros clave, datos técnicos y sensaciones positivas para el argentino, que sigue dando pasos firmes en su adaptación a la máxima categoría.

Lando Norris mandó y Verstappen acechó

Detrás de Norris apareció el neerlandés Max Verstappen (Red Bull Racing), a apenas 131 milésimas, mientras que el tercer puesto fue para el británico George Russell (Mercedes-AMG Petronas), a 658 milésimas.

También finalizaron por delante de Colapinto:

  • Alexander Albon (Williams Racing)

  • Gabriel Bortoleto (Audi F1 Team)

  • Oliver Bearman (Haas F1 Team)

En el fondo del clasificador quedaron Liam Lawson, Fernando Alonso, Lewis Hamilton y Valtteri Bottas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sebamorzone/status/2024456490447216741&partner=&hide_thread=false

Últimos giros y cuenta regresiva para el debut de Franco Colapinto

La actividad para Colapinto continúa en la segunda sesión del día, entre las 9 y las 13 (hora argentina), que marcará el cierre definitivo de su pretemporada, ya que este viernes solo girará su compañero en Alpine, el francés Pierre Gasly.

Así, el argentino completa una semana intensa, con mucho rodaje, aprendizaje acelerado y confianza en alza.

Con la bandera argentina nuevamente presente en la Fórmula 1, Colapinto ajusta los últimos detalles para su estreno oficial en la categoría reina del automovilismo mundial.

Temas
Seguí leyendo

Charles Leclerc fue el más rápido en los tests de pretemporada de Baréin

Franco Colapinto encendió alarmas en Baréin: bandera roja, último puesto y un Alpine bajo la lupa

Franco Colapinto acelera rumbo a la temporada: horarios y cómo ver los tests de Fórmula 1 en Baréin

Franco Colapinto rompe el molde en la Fórmula 1 y ya es top 12 mundial en popularidad

Vuelta de Mendoza: a 50 años de historia, los campeones mendocinos que construyeron una leyenda

Alarma en la Selección: Lautaro Martínez sufrió una lesión muscular y estará varias semanas afuera

Lanús recibe a Flamengo por la ida de la Recopa: hora y dónde verlo

Río Open 2026: Juan Manuel Cerúndolo avanza firme y Tirante dio el golpe ante Francisco

LO QUE SE LEE AHORA
Gabriel Brizuela fue el último mendocino en levantar la copa de la Vuelta de Mendoza (Foto archivo).
polideportivo

Vuelta de Mendoza: a 50 años de historia, los campeones mendocinos que construyeron una leyenda

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 18 de febrero: números ganadores del sorteo 3349.
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 18 de febrero: números ganadores del sorteo 3349

El robo ocurrió en calle Cervantes al 1900 de Godoy Cruz. 
la policía atrapó al ladrón

Godoy Cruz: pánico por el robo de un auto con una niña a bordo

Cuánto gana un trabajador de banco en Argentina y por qué el gremio se suma al paro general de la CGT
Escenario gremial

Cuánto gana un bancario en Argentina y por qué el gremio se suma al paro general de la CGT

Cómo funcionará el transporte público en Mendoza durante la jornada de paro de la CGT.
Para tener en cuenta

A horas del paro de la CGT: qué ocurrirá con el transporte en Mendoza

Marta Boiza, la esposa del exjuez Walter Bento.
Debía pagar casi $350.000 ¿Y ahora?

Insólito error en la multa a la esposa de Bento: corrigen el monto y deberá pagar cientos de millones