21 de febrero de 2026
Sitio Andino
automovilismo

Franco Colapinto cerró la pretemporada de la F1 en Bahréin y un detalle inesperado revolucionó a los fans

El automovilismo Franco Colapinto terminó su pretemporada de Fórmula 1 en Bahréin con grandes tiempos y un posteo viral. Mirá lo que pasó.

El termo con mate de Franco Colapinto, protagonista inesperado tras el cierre de los tests de la F1.

Por Sitio Andino Deportes

El argentino Franco Colapinto cerró este viernes su participación en los ensayos oficiales de pretemporada de la Fórmula 1 en Bahréin y lo celebró con un posteo que rápidamente se volvió tendencia. Más allá de su sólido rendimiento en pista, un detalle inesperado captó la atención de los fanáticos: su termo todavía luce un sticker de Williams, la escudería que le abrió las puertas de la Máxima.

El piloto, que hoy integra el programa de Alpine, compartió imágenes del paddock, de su nuevo monoplaza A526 y una postal bien argentina: mate en mano, bandera nacional y sonrisa intacta, reflejando el gran momento personal y deportivo.

Franco Colapinto completó 120 vueltas en Sakhir y cerró su preparación con una jornada exigente y positiva.

Gran cierre de Franco Colapinto en Bahréin: sexto puesto y liderazgo interno en Alpine
Franco Colapinto giró fuerte en Bahréin y completó su última jornada de pruebas antes del arranque del Mundial.
automovilismo

Franco Colapinto fue séptimo en Bahréin y cierra su pretemporada con buenas sensaciones en la Fórmula 1

Buenas sensaciones en Bahréin y un guiño que emocionó a los hinchas

Durante las pruebas en el circuito de Bahréin, Colapinto mostró consistencia, ritmo competitivo y rápida adaptación, dejando muy buenas impresiones de cara al arranque oficial del campeonato. Pero fue una foto fuera del auto la que se llevó todos los comentarios: el termo con el sticker de Williams, acompañado por la bandera argentina. Para muchos seguidores, fue una muestra clara de que, pese a su presente en Alpine, el piloto no olvida sus orígenes en la Fórmula 1.

El gesto fue celebrado en redes como una señal de humildad y agradecimiento hacia el equipo británico, mientras crece la expectativa por verlo competir en una temporada que promete ser exigente.

image

El comentario de Bizarrap y el cruce que hizo estallar las redes

El posteo también tuvo un momento distendido gracias al comentario del productor Bizarrap, amigo personal del piloto. “Pixeladita la primer foto, mago… si querés te ayudo de CM”, escribió Bizarrap. La respuesta de Colapinto no tardó: “Ojo, tiene su mística pixelada; se la robé a algún fan por ahí. En el screenshot perdemos calidad, ¡pa!”.

El ida y vuelta fue celebrado por los usuarios y volvió a mostrar el costado más relajado del argentino, que combina alto rendimiento con cercanía con su gente.

image

¿Cómo cerró Franco Colapinto la pretemporada en Bahréin, qué detalle sorprendió a los fans y qué se viene para el piloto argentino?

Franco Colapinto finalizó la pretemporada de la Fórmula 1 en Bahréin con muy buenos registros junto a Alpine, publicó imágenes del paddock y de su auto, y sorprendió al mostrar un termo con un sticker de Williams, escudería que marcó su debut en la categoría. El posteo incluyó un divertido cruce con Bizarrap y reforzó la ilusión de los fanáticos de cara al inicio oficial del campeonato.

Temas
