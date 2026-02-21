Franco Colapinto cerró la pretemporada de la F1 en Bahréin y un detalle inesperado revolucionó a los fans

El termo con mate de Franco Colapinto, protagonista inesperado tras el cierre de los tests de la F1.

El argentino Franco Colapinto cerró este viernes su participación en los ensayos oficiales de pretemporada de la Fórmula 1 en Bahréin y lo celebró con un posteo que rápidamente se volvió tendencia. Más allá de su sólido rendimiento en pista, un detalle inesperado captó la atención de los fanáticos: su termo todavía luce un sticker de Williams , la escudería que le abrió las puertas de la Máxima.

El piloto, que hoy integra el programa de Alpine , compartió imágenes del paddock, de su nuevo monoplaza A526 y una postal bien argentina: mate en mano, bandera nacional y sonrisa intacta , reflejando el gran momento personal y deportivo.

Durante las pruebas en el circuito de Bahréin, Colapinto mostró consistencia, ritmo competitivo y rápida adaptación, dejando muy buenas impresiones de cara al arranque oficial del campeonato. Pero fue una foto fuera del auto la que se llevó todos los comentarios: el termo con el sticker de Williams, acompañado por la bandera argentina. Para muchos seguidores, fue una muestra clara de que, pese a su presente en Alpine, el piloto no olvida sus orígenes en la Fórmula 1 .

El gesto fue celebrado en redes como una señal de humildad y agradecimiento hacia el equipo británico, mientras crece la expectativa por verlo competir en una temporada que promete ser exigente.

El comentario de Bizarrap y el cruce que hizo estallar las redes

El posteo también tuvo un momento distendido gracias al comentario del productor Bizarrap, amigo personal del piloto. “Pixeladita la primer foto, mago… si querés te ayudo de CM”, escribió Bizarrap. La respuesta de Colapinto no tardó: “Ojo, tiene su mística pixelada; se la robé a algún fan por ahí. En el screenshot perdemos calidad, ¡pa!”.

El ida y vuelta fue celebrado por los usuarios y volvió a mostrar el costado más relajado del argentino, que combina alto rendimiento con cercanía con su gente.

