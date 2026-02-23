23 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
al caer

Boca acelera por Dybala y en Italia hablan de contactos constantes con su entorno

En Europa aseguran que Paulo Dybala podría dejar la Roma y que Boca Juniors mantiene diálogo permanente con su entorno. Mirá qué pasó.

Paulo Dybala, cada vez más cerca de cerrar su etapa en Italia mientras Boca toma protagonismo en el mercado.

Por Sitio Andino Deportes

El nombre de Paulo Dybala volvió a sacudir el mercado internacional y esta vez con fuerte impacto en Argentina. Desde Italia aseguran que Boca Juniors mantiene contactos constantes con el entorno del delantero, mientras su ciclo en la AS Roma atraviesa un momento decisivo. La versión toma fuerza justo cuando el Xeneize busca jerarquía tras un arranque irregular en el Torneo Apertura 2026.

La información fue revelada por el periodista italiano Matteo Moretto, especialista en transferencias de la Serie A, quien afirmó que “Dybala está más afuera que dentro de la Roma” y agregó que “el diálogo entre Boca y su entorno es permanente”, alimentando la ilusión de los hinchas con un posible regreso del campeón del mundo.

La Roma duda y Boca espera su oportunidad

Aunque todavía no hay una definición oficial, en Europa aseguran que el atacante cordobés estaría transitando sus últimos meses en la capital italiana. Según Moretto, durante la primavera europea podría producirse una reunión clave para resolver su futuro, con la chance concreta de un retorno al país.

El contexto deportivo del Xeneize potencia la expectativa. El equipo dirigido por Claudio Úbeda apenas suma ocho puntos en seis fechas, arrastra dos derrotas y dos empates consecutivos en La Bombonera y necesita un golpe de efecto pensando en la Copa Argentina y, especialmente, en la Copa Libertadores.

En ese escenario, la llegada de Dybala aparece como un movimiento estratégico, capaz de cambiar el clima futbolístico y devolverle ilusión a una Bombonera que espera señales fuertes desde la dirigencia.

Una frase que encendió todas las alarmas en Italia

El propio Dybala aportó combustible semanas atrás, tras un partido ante Torino en el que convirtió y dio una asistencia. “No sé cuánto tiempo me quedaré aquí en Italia, pero este es un lugar especial para mí”, declaró, palabras que fueron interpretadas como una despedida anticipada.

Mientras tanto, Boca sigue atento cada movimiento. En silencio, pero con contactos activos, el club de la Ribera observa un escenario que podría derivar en uno de los regresos más impactantes del fútbol argentino en los últimos años.

¿Paulo Dybala puede volver a Boca y qué dicen desde Italia?

Temas
