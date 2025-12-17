Boca sigue de cerca a Dybala: qué piensa la dirigencia y cómo es su presente en Roma

Paulo Dybala atraviesa un presente irregular en la Roma y su nombre vuelve a sonar con fuerza en Boca.

Paulo Dybala podría estar transitando el tramo final de su ciclo en la Roma y en Boca Juniors observan con atención cada movimiento del atacante cordobés, que perdió protagonismo en el equipo italiano y aún no definió su continuidad más allá de junio de 2026.

Desde el entorno xeneize reconocen que existió un acercamiento informal con el círculo cercano del futbolista para conocer su situación contractual y su predisposición a una eventual vuelta al fútbol argentino. La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme evalúa distintas alternativas, con la idea de sumar jerarquía ofensiva de cara a la próxima temporada.

El plan principal sería apuntar a una llegada con el pase en su poder a mitad de 2026, aunque no se descarta analizar una opción anticipada si Roma se muestra dispuesta a negociar.

El atacante de 32 años no logró consolidarse como titular en la ‘Loba’ en los últimos meses. Encadenó varios partidos como suplente , situación que se profundizó por molestias físicas recurrentes y decisiones tácticas del cuerpo técnico. Ese escenario alimenta la posibilidad de una salida antes del final de su contrato.

Desde Italia, además, no verían con malos ojos obtener una compensación económica antes de perder al jugador en condición de libre, lo que abre una ventana para eventuales negociaciones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gastonedul/status/2001075921751515323&partner=&hide_thread=false Boca empezó el contacto por Paulo Dybala.

Está encaminado hacia que no va a seguir en Roma post junio (finalización de contrato).

Para salir en enero depende de la charla que Dybala logre directamente Roma.

Boca está dispuesto a ofrecerle un contrato cuando eso se resuelva.… pic.twitter.com/9fWYjqWk6I — Gastón Edul (@gastonedul) December 16, 2025

El Mundial 2026, un factor clave

En paralelo, Dybala sabe que su lugar en la Selección argentina no está asegurado rumbo al Mundial 2026. Un semestre con continuidad y protagonismo podría resultar determinante para volver a entrar en la consideración de Lionel Scaloni, y ese aspecto también pesa al momento de evaluar su futuro.

Por ahora, el escenario permanece abierto. Boca sigue atento, Roma analiza caminos y Dybala deberá decidir si prioriza continuidad deportiva, estabilidad europea o un regreso cargado de simbolismo al fútbol argentino.