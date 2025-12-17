17 de diciembre de 2025
Boca sigue de cerca a Dybala: qué piensa la dirigencia y cómo es su presente en Roma

El volante argentino Paulo Dybala suena con todo en Boca Juniors y esto dijeron en el seno del club. No te lo pierdas.

Paulo Dybala atraviesa un presente irregular en la Roma y su nombre vuelve a sonar con fuerza en Boca.

Paulo Dybala podría estar transitando el tramo final de su ciclo en la Roma y en Boca Juniors observan con atención cada movimiento del atacante cordobés, que perdió protagonismo en el equipo italiano y aún no definió su continuidad más allá de junio de 2026.

La postura de Boca y los primeros contactos

Desde el entorno xeneize reconocen que existió un acercamiento informal con el círculo cercano del futbolista para conocer su situación contractual y su predisposición a una eventual vuelta al fútbol argentino. La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme evalúa distintas alternativas, con la idea de sumar jerarquía ofensiva de cara a la próxima temporada.

Un presente con poco rodaje de Paulo Dybala en la Roma

El atacante de 32 años no logró consolidarse como titular en la ‘Loba’ en los últimos meses. Encadenó varios partidos como suplente, situación que se profundizó por molestias físicas recurrentes y decisiones tácticas del cuerpo técnico. Ese escenario alimenta la posibilidad de una salida antes del final de su contrato.

Desde Italia, además, no verían con malos ojos obtener una compensación económica antes de perder al jugador en condición de libre, lo que abre una ventana para eventuales negociaciones.

El Mundial 2026, un factor clave

En paralelo, Dybala sabe que su lugar en la Selección argentina no está asegurado rumbo al Mundial 2026. Un semestre con continuidad y protagonismo podría resultar determinante para volver a entrar en la consideración de Lionel Scaloni, y ese aspecto también pesa al momento de evaluar su futuro.

Por ahora, el escenario permanece abierto. Boca sigue atento, Roma analiza caminos y Dybala deberá decidir si prioriza continuidad deportiva, estabilidad europea o un regreso cargado de simbolismo al fútbol argentino.

