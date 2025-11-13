¿Llega Paulo Dybala a Boca en 2026? La frase de Leandro Paredes que encendió la duda y el debate Xeneize

La chance de ver a Paulo Dybala con la camiseta de Boca volvió a tomar fuerza luego de una declaración de Leandro Paredes , quien habló del futuro del cordobés y dejó frases que despertaron ilusión. Aunque fue cauto, su postura reabrió el debate sobre un eventual desembarco del delantero en el fútbol argentino.

El triunfo por 2 a 0 en el Superclásico ante River, que aseguró a Boca su lugar en la Copa Libertadores 2026 , generó un clima ideal para que Leandro Paredes hablara de todo. Y uno de los temas inevitables fue la posibilidad real de Paulo Dybala a Boca , una de las novelas más calientes del mercado.

problemas Escándalo en el Bosque: Aprevide no sancionará a Gimnasia tras el martillazo al árbitro Falcón Pérez

prueba fácil ¿Juega Messi desde el arranque? La probable formación de Argentina ante Angola que analiza Scaloni

Paredes reconoció que mantiene “contacto frecuente” con su amigo , pero aclaró que no piensa influir en su futuro: “ Yo ya lo hablé varias veces con él , pero no soy quién para meterme en las decisiones de los demás”, sostuvo el capitán, dejando entrever que la pelota está en manos de Dybala.

Aun así, dejó abierta una puerta enorme para el hincha: “ La ilusión y el deseo siempre están ”, admitió, una frase que bastó para encender redes, debates y opiniones. También recordó su propio regreso a Boca y lo que significó convivir con rumores: “ Hasta que vine, me cagaron a puteadas . Cada uno vive su carrera como quiere y como crea que es mejor”.

La sinceridad del mediocampista le dio más volumen a la expectativa del mundo Xeneize.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AleLiparoti/status/1987705275231691098&partner=&hide_thread=false Leandro Paredes le contagió el aura ganadora a jugadores que antes se arrastraban en la cancha literal.



Hace cuanto Boca no tenía un capitán así.



@sashajrr pic.twitter.com/wjlal7ROBo — Ale Liparoti (@AleLiparoti) November 10, 2025

El futuro de Paulo Dybala: contrato, plazos y cómo influye la Libertadores 2026

Mientras en la Ribera se ilusionan, el escenario de Paulo Dybala en la Roma continúa abierto. Su contrato vence en junio de 2026, un detalle clave que deja espacio a todo tipo de especulaciones. Sin renovación asegurada, los rumores de una salida vuelven a instalarse con fuerza.

La llegada a Boca depende de varios factores:

– su continuidad o no en Italia,

– el interés de clubes europeos,

– y el momento personal del jugador, que hoy vive una etapa de estabilidad en Roma.

Además, el calendario de la Copa Libertadores 2026 podría jugar a favor del Xeneize: el certamen comenzará en el primer semestre, lo que permitiría un arribo en plena competencia. Un refuerzo del calibre de Dybala modificaría el plantel, los objetivos y la jerarquía internacional de Boca.

Por ahora, el delantero sigue enfocado en su presente europeo. Pero la frase de Paredes hizo ruido, movió el tablero y volvió a instalar a Paulo Dybala a Boca como uno de los deseos más grandes del hincha. La historia promete capítulos nuevos y un cierre impredecible.