12 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Lionel Messi

Laporta dinamitó el sueño del Barcelona: "El regreso de Lionel Messi es un escenario poco realista"

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, volvió a romper con el mito. Mirá qué dijo sobre la vuelta del argentino Lionel Messi.

Las palabras de Laporta sobre Lionel Messi sacudieron al barcelonismo: “El Barça está por encima de todos”.

Las palabras de Laporta sobre Lionel Messi sacudieron al barcelonismo: “El Barça está por encima de todos”.

Por Sitio Andino Deportes

El Barcelona volvió a quedar envuelto en la polémica tras las explosivas declaraciones de su presidente, Joan Laporta, quien cerró definitivamente la puerta a un regreso de Lionel Messi al club. En diálogo con Catalunya Ràdio, el dirigente fue tajante: “No es momento de especular con escenarios poco realistas.”.

La frase cayó como una bomba en el entorno blaugrana, especialmente luego de que el propio Messi despertara la ilusión de los hinchas con una emotiva publicación desde el Camp Nou, en la que afirmó que lo “extraña con el alma” y que sueña con volver algún día a despedirse como no pudo hacerlo en 2021.

Lee además
Lionel Messi analiza su participación en el Mundial 2026: No quiero ser una carga video
Expectativa

Lionel Messi analiza su participación en el Mundial 2026: "No quiero ser una carga"
Lionel Messi visitó el Camp Nou y dejó un mensaje cargado de nostalgia para los hinchas del Barcelona.
tremendo

Lionel Messi agitó a Barcelona con un posteo desde el Camp Nou: el mensaje que ilusiona a los hinchas culés

Joan Laporta enfrió el sueño y encendió la polémica

La respuesta de Laporta no solo disipó los rumores, sino que también reavivó viejas heridas de la traumática salida del argentino. “A pesar de cómo sucedió todo, no me arrepiento de nada. El Barça está por encima de todos. No fue lo que queríamos, pero no era posible en ese momento”, aseguró, reafirmando su postura.

Con esas palabras, el presidente buscó bajar las expectativas sobre una posible reunión con el rosarino, pero terminó encendiendo la bronca de gran parte del público culé, que nunca aceptó del todo la forma en la que el ídolo se marchó.

En redes sociales, los hinchas no tardaron en manifestarse: mientras algunos pidieron “cerrar la etapa Messi”, otros apuntaron contra Laporta por su “falta de sensibilidad”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gerardromero/status/1988555182519595257&partner=&hide_thread=false

Un nuevo Barça, sin nostalgia por Lionel Messi

Lejos de las comparaciones con el pasado, Laporta prefirió destacar el presente del club y el ascenso de su nueva joya, Lamine Yamal, de apenas 18 años: “Disfruta de la vida y muestra una madurez notable para su edad. No me preocupa su estilo de vida. Es un verdadero profesional que entrena duro.”

El mensaje fue claro: el Barcelona quiere construir su futuro sin mirar atrás, apostando por el talento joven y por un proyecto económico más sustentable tras los golpes de los últimos años.

El sueño de Lionel Messi, más lejos que nunca

La publicación del astro argentino en el Camp Nou había encendido la ilusión de millones de fanáticos. Pero con las declaraciones de Laporta, ese anhelo se desvaneció, al menos por ahora.

Messi, que hoy disfruta de su etapa en el Inter Miami, había dicho que su deseo era “volver y despedirme como nunca pude hacerlo”, una frase que reavivó los sentimientos de los barcelonistas.

Sin embargo, la respuesta de Laporta dejó claro que el club ya pasó página. El dirigente catalán fue tajante y el mensaje, lapidario: el Barça de Messi pertenece al pasado.

Temas
Seguí leyendo

Inter Miami goleó con doblete de Lionel Messi y va por más: el próximo desafío en los playoffs de la MLS

Con Lionel Messi, Argentina jugará ante Angola: el millonario amistoso que cerrará el año de la Scaloneta

Inter Miami CF vs Nashville: cuándo vuelve a jugar el equipo de Messi tras la derrota y qué se define

Javier Milei viaja a Miami para participar del America Business Forum junto a Trump, Machado y Messi

Independiente Rivadavia jugará la Copa Libertadores por primera vez y recibirá una cifra millonaria

Alpine apuesta fuerte por Franco Colapinto en 2026: el plan para darle un coche a su altura

En San Juan hay motociclismo para los mendocinos: Mariano Villalobos y Federico Márquez van por todo al GP3

Conmoción en el ATP Finals de Turín: dos hombres murieron durante el torneo en el Inalpi Arena

LO QUE SE LEE AHORA
La Selección de fútbol de Argentina clasificó como el mejor del Mundial y buscará seguir su camino frente a México.
sigue el derrotero

Selección Sub-17 vs México en el Mundial: cuándo, dónde y cómo ver el duelo por los 16vos de final

Las Más Leídas

Piastrellini arriesga una pena de hasta 6 años de cárcel, por el trágico accidente vial. 
muerte de ariel gustavo andía

La situación procesal del joven que causó un accidente vial fatal en Guaymallén

Sin clases en un departamento de Mendoza este martes.
Educación

Por fuerte Zonda, suspenden las clases del turno tarde y vespertino en un departamento de Mendoza

Importante operativo en San Rafael por un hombre que se atrincheró cerca de la Municipalidad.  video
Importante operativo

San Rafael: redujeron con pistolas taser a un ex futbolista que se atrincheró

Una visita que revoluciona: ¿a qué vino Johnny Depp a la Argentina? video
Furor internacional

Una visita que revoluciona: ¿a qué vino Johnny Depp a la Argentina?

Así se observa el volcán Peteroa esta tarde (Gentileza). video
Al suroeste de Malargüe

El viento lleva cenizas del volcán Planchón-Peteroa hasta Bardas Blancas

Te Puede Interesar

Histórico: la DGE puso en marcha su primer Censo de Matemática en Mendoza.
Calidad Educativa

Histórico: la DGE puso en marcha su primer Censo de Matemática en Mendoza

Por Natalia Mantineo
Importante operativo en San Rafael por un hombre que se atrincheró cerca de la Municipalidad.  video
Importante operativo

San Rafael: redujeron con pistolas taser a un ex futbolista que se atrincheró

Por Pablo Segura
El Presupuesto 2026 de Alfredo Cornejo se votará hoy en Diputados.
Legislatura

El Presupuesto 2026 de Cornejo se votará hoy y saldría con deuda y roll over

Por Cecilia Zabala