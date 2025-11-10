Lionel Messi agitó a Barcelona con un posteo desde el Camp Nou: el mensaje que ilusiona a los hinchas culés

Lionel Messi visitó el Camp Nou y dejó un mensaje cargado de nostalgia para los hinchas del Barcelona.

Lionel Messi agitó el mundo Barcelona con un emotivo posteo en sus redes sociales. Desde el Camp Nou , el capitán del Inter Miami y de la Selección de fútbol de Argentina escribió un mensaje que encendió la ilusión de los hinchas: “Ojalá algún día pueda volver, y no sólo para despedirme como jugador.”

El posteo de Messi en su cuenta de Instagram estuvo acompañado por una serie de fotos y videos en el renovado Camp Nou , donde el astro argentino revivió recuerdos de sus años gloriosos en el FC Barcelona .

hizo todo de diez Inter Miami goleó con doblete de Lionel Messi y va por más: el próximo desafío en los playoffs de la MLS

“Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no sólo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo.”

El mensaje fue interpretado como una señal de reconciliación con el club catalán, tras los conflictos que marcaron su salida en 2021. En pocas horas, la publicación superó los 10 millones de “me gusta” y miles de comentarios de fanáticos que piden su regreso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mundodeportivo/status/1987826431875785146&partner=&hide_thread=false Leo Messi, en el Spotify Camp Nou:



"Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como… pic.twitter.com/RYfNZ5J1jC — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) November 10, 2025

Repercusiones y el sueño de un regreso de Lionel Messi

El posteo generó una ola de reacciones entre los hinchas y ex compañeros del rosarino, que llenaron las redes con mensajes de cariño y nostalgia.

Desde medios españoles hasta figuras del club, todos coincidieron en un mismo deseo: ver a Messi nuevamente en el Camp Nou.

La prensa catalana aseguró que el gesto de Messi “abrió una puerta emocional” con la dirigencia y con el propio Joan Laporta, con quien el jugador había tenido diferencias al momento de su partida.

El entorno del futbolista reveló que la visita al estadio fue parte de un viaje privado a Barcelona, donde aprovechó para reencontrarse con viejos amigos y revivir momentos de su historia con la camiseta blaugrana.

El homenaje que prepara el Barcelona

Días antes del posteo, el presidente Joan Laporta había confirmado que el club planea organizar un partido homenaje a Lionel Messi con el estadio lleno, como parte de la reinauguración oficial del Camp Nou.

“Queremos que Messi tenga la despedida que merece, en el lugar donde hizo historia y donde todos lo amamos”, había declarado Laporta.

La idea es que el homenaje se realice una vez finalizadas las obras de remodelación, con la presencia de figuras históricas y de los hinchas que acompañaron al ídolo durante sus 17 años en el club.

De concretarse, sería la gran despedida que Messi nunca tuvo al marcharse a París Saint-Germain en 2021, un episodio que marcó el final abrupto de una era dorada.