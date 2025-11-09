Inter Miami goleó con doblete de Lionel Messi y va por más: el próximo desafío en los playoffs de la MLS

Lionel Messi brilló con un doblete en la goleada 4-0 de Inter Miami ante Nashville.

Con una actuación estelar de Lionel Messi , el Inter Miami CF aplastó 4-0 a Nashville SC en el Chase Stadium y selló su pase a la siguiente ronda de los playoffs de la Conferencia Este . El capitán argentino marcó un doblete, dio una asistencia y lideró una de las mejores versiones del equipo dirigido por Javier Mascherano .

Desde el inicio, el dominio fue absoluto. A los 10 minutos, Messi abrió el marcador con una definición cruzada tras un rebote de Tadeo Allende , y antes del descanso amplió la ventaja con una jugada colectiva que él mismo coronó dentro del área.

El capitán rosarino fue el eje de cada ataque de Inter Miami. Generó faltas, manejó la pelota parada y mostró una conexión brillante con Jordi Alba y Allende , figuras en el circuito ofensivo.

En la segunda mitad, el equipo mantuvo la intensidad y sentenció la historia con goles de Allende , que marcó por duplicado tras dos asistencias de Messi. Con el 4-0, “Las Garzas” cerraron una actuación contundente que las coloca entre los cuatro mejores del Este.

El público en Florida vivió otra noche inolvidable: cada toque del capitán generó ovaciones, y el cierre del encuentro tuvo clima de fiesta con la clasificación asegurada.

Lo que se viene para el Inter Miami CF en los playoffs

Con esta victoria, Inter Miami se metió por primera vez en las semifinales de la Conferencia Este, donde enfrentará a Cincinnati, el rival más regular de la temporada. El duelo será exigente, ya que el conjunto de Ohio terminó primero en la fase regular y llega con una racha imponente como local.

Para Messi, el desafío será mantener el nivel y liderar al equipo hacia la final de conferencia, el paso previo al sueño mayor: disputar la MLS Cup 2025. Javier Mascherano planea recuperar a Luis Suárez, suspendido en la serie anterior, para reforzar el ataque y aprovechar la química con su viejo compañero del Barcelona.

El objetivo final: la MLS Cup

Después de un año con altibajos y lesiones, Lionel Messi vuelve a estar en su mejor versión en el momento justo. Su rendimiento en los playoffs —cuatro goles y tres asistencias en dos partidos— lo coloca nuevamente como el gran candidato al MVP de la postemporada.

En Miami lo saben: el sueño de conquistar la MLS Cup está más vivo que nunca. Con el liderazgo del astro argentino, Las Garzas vuelan alto y apuntan a escribir una nueva página dorada en la historia del club.