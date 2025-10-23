Lionel Messi renovó con Inter Miami: seguirá en la MLS hasta 2028 y busca seguir haciendo historia

Lionel Messi firmó su renovación con Inter Miami y seguirá como líder del proyecto deportivo hasta 2028.

El sueño continúa en Florida. Lionel Messi firmó una extensión de contrato con el Inter Miami CF hasta 2028, con opción a una temporada adicional, para seguir encabezando el ambicioso proyecto deportivo del club estadounidense. Repasá la información en Sitio Andino.

El anuncio fue realizado con un video titulado “Está en casa” , donde se lo ve al astro argentino firmando su nuevo vínculo antes de ingresar al campo del nuevo estadio del equipo . Messi, que llegó en julio de 2023 como jugador franquicia, revolucionó la Major League Soccer (MLS) tanto en lo deportivo como en lo mediático, convirtiéndose en un fenómeno global que llevó a la liga a niveles históricos de audiencia y popularidad.

Desde su llegada, Messi lideró a Inter Miami hacia la conquista de la Leagues Cup 2023 , el primer título en la historia del club, y luego fue la pieza clave del equipo que ganó el Supporters’ Shield 2024 , además de establecer el récord de puntos en una temporada .

En el plano individual, su impacto fue inmediato: fue elegido MVP de la MLS en 2024 y en 2025 volvió a destacarse con una campaña brillante, en la que marcó 29 goles en 28 partidos , logrando la Bota de Oro . Ahora, con otro año excepcional, vuelve a ser candidato al premio de Jugador Más Valioso , lo que podría convertirlo en el primero en obtenerlo de manera consecutiva.

El legado de Lionel Messi en Estados Unidos

La renovación de contrato llega en un momento clave: Inter Miami se prepara para enfrentar a Nashville SC en la primera ronda de los playoffs de la MLS Cup 2025, con Messi como líder absoluto del proyecto.

Más allá de los logros deportivos, la presencia del rosarino generó un impacto cultural y económico sin precedentes en la liga: aumentaron las audiencias televisivas, el valor de las franquicias y la venta de entradas en toda la MLS. Su llegada también transformó a la ciudad de Miami, que vive el fenómeno Messi con orgullo y entusiasmo.

Un nuevo contrato para Lionel Messi y una pregunta inevitable

La renovación de Lionel Messi hasta 2028 abre una nueva incógnita: ¿pateará aún más lejos la fecha de su retiro? A sus 38 años, el capitán de la Selección argentina demuestra un nivel físico y futbolístico que lo mantiene como figura mundial, y todo indica que su deseo de seguir compitiendo al máximo sigue intacto.

El propio club lo expresó en su comunicado:

“Lionel Messi no solo es nuestro jugador, es el corazón de nuestro proyecto. Su compromiso y amor por este club son una inspiración para toda una generación.”

Con esta firma, Messi ratifica que su legado en Estados Unidos recién comienza, y que el Inter Miami seguirá siendo el epicentro de su historia hasta, al menos, 2028.